Slyšeli jste o tom, že zhruba měsíc před oblíbeným vinobraním se musí „uzamknout“ vinice? Jedině tak bude úroda uhlídána. Tento prastarý zvyk s kořeny až ve středověku v posledních letech ale všechny milovníky vína spíše baví. Představuje totiž další příležitost, jak se u moravského vína sejít s rodinou a přáteli. Jak probíhá a do jakých vinařských obcí za ním můžete vyrazit?

Foto: vinazmoravyvinazcech.cz

Zarážení hory, nářečně zarážaní hory, symbolizuje uzavírání vinice před všemi, kteří tam nemají co dělat. Horou se obecně označuje vinice, a když v ní dříve dozrávaly hrozny, zarážela se do ní tyč vysoká několik metrů, což signalizovalo, že je do vinohradů vstup zakázán. Takže název tradice „zarážení hory“ dává smysl. Má kořeny v křesťanství (účastníci obřadu se modlili k patronům vinice za úrodu) i v pohanských zvycích.

Možná se vám během čtení o zarážení hory vybaví říkanka: „Zavírám, zavírám les, aby sem nikdo nevlez. Ani kočka, ani pes.“ Ani do vinohradů nesmí vstoupit žádná zvířátka, především „hroznůchtiví“ špačci, ani lidští zloději. Zkrátka nikdo, kdo by si chtěl pochutnat na letošní úrodě, kdy už k pořádnému „prozrání“ chybí jenom pár týdnů. Nicméně výjimka by se přece jen našla – těhotné ženy a nemocní, kterým bylo dovoleno utrhnout si v parném dni tři hrozny. A pak samozřejmě samotný vinař a tzv. hotaři, hlídači vinohradu. Co hrozilo, pokud byste zákaz porušili? Tresty byly velmi přísné – výjimkou nebylo useknutí nohy či ruky nebo dokonce ztráta života.

Zdroj: vinazmoravyvinazcech.cz

V posledních letech tento zvyk zažívá renesanci. Řada vinařů z jižní Moravy ho oprašuje a pojímá po svém. Všechny varianty ale mají jedno společného – akce je plná zábavy, lidových tradic, humorných scének, lákavých pochutin a především kvalitního moravského vína.

Zdroj: vinazmoravyvinazcech.cz

Kde můžete tuto tradici zažít?

Zarážení hory v Tasovicích na Znojemsku – 12. srpna

Vinařská slavnost spojená s ochutnávkou vín a zaražením horenského znamení ve vinohradu za doprovodu cimbálové muziky. Pořádá Spolek vinařů sv. Klementa Tasovice. Více

Zarážení hory a degustace vín pod širým nebem v Mikulově – 11.-12. srpna

Akce láká na přehlídku vín od vinařů z Mikulova a okolí. V pátek 11. srpna od 18.00 hod. proběhne degustace vín, od 20.00 hod. zarážení hory, tedy uzavírání vinice, ve spolupráci s národopisným souborem Pálava Mikulov. K tanci i poslechu zahraje cimbálová muzika. Sobota 12. srpna od 13.00 hod. bude pokračovat degustací vín. Více

Zarážení hory Bořetice – 19. srpna

Symbolické uzavření vinice proběhne v sobotu 19. srpna na Vinckově náměstí v Bořeticích. Účastníci se mohou těšit na scénkou zvanou „Jak se kdysi hora zarážela“, kterou sehrají místní ochotníci. Užijte si tuto krásnou tradici s místními vinaři i přáteli. Více

Letní noc ve vinici ve Vrbovci – 25. srpna

Teplá letní noc, dobré víno i jídlo, posezení pod hvězdami, muzika. Tak letos plánují vinaři mající vinohrady ve Vrbovci slavnost ukončující práce ve vinicích a zahajující období dozrávání hroznů, zarážení hory. Mimo samotného obřadu uzavření vinic bude připravena ochutnávka vín, grilování, cimbálová muzika. A to všechno přímo ve vinicích. Více

Zdroj: vinazmoravyvinazcech.cz

Zarážení hory v Kobylí – 26. srpna

Obec Kobylí zve na slavnost vinařů, vinohradníků a přátel dobrých vín s názvem Zarážení hory, které je jednou z největších akcí v Modrých Horách. Těšit se můžete na slib hotařů či vystoupení folklórních souborů spojené s pestrým programem v Suchořádské zmole. Více

Letní festival vína Němčičky – zarážení hory - 1. září

Zarážení hory budou slavit také v obci Němčičky. Součástí je bohatý folklorní program. Začíná se v pátek 1. září v 18:00 na nádvoří kulturního domu, v 19:00 hod. následuje modrohorské zpívání s účastí všech pěti mužských sborů mikroregionu Modré Hory z obcí Bořetice, Vrbice, Kobylí, Němčičky a města Velké Pavlovice. Od 20:00 si budete moci vychutnat besedu u cimbálu. Více

Všechny akce, jejichž program bude postupně upřesňován, můžete sledovat zde.

Zdroj: vinazmoravyvinazcech.cz