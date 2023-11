Kdo si letos odnese prestižní ocenění Patrimonium pro futuro? Kdo se staral o naše kulturní dědictví s láskou a péčí? Kdo nám ukázal, jak oživit staré stavby a příběhy?

Vítězové loňského ročníku si stejně jako letos odnesli ceny, které vznikaly ve spolupráci se sklářskou firmou Lasvit podle návrhu akademického sochaře Kurta Gebauera. Lasvit se se svými skleněnými artefakty podílí i na dekoraci scény. | Foto: Národní památkový ústav

To vše se dozvíte už v úterý 28. listopadu na ČT art. Od 20.15 budete mít možnost sledovat přímý přenos z Nové scény Národního divadla v Praze, kde se sejdou ti nejlepší z oboru památkové péče. Nenechte si ujít slavnostní galavečer plný emocí, inspirace a krásy.

Kdo rozhoduje o cenách? Nejen odborníci, ale i vy!

Každý rok se vybírají nejlepší projekty v oblasti památkové péče, které byly dokončeny v předchozím roce. Nominace v základních kategoriích předkládají územní odborná pracoviště a územní památkové správy NPÚ. Osm kategorií hodnotí odborná porota, jednu cenu uděluje generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. A co je nejdůležitější – jednu cenu vybíráte vy, tedy veřejnost. V kategorii Památky děkují jste mohli hlasovat za svého favorita ze všech nominací na stránkách www.npu.cz od 29. června do 30. září. V kategorii Památky děkují jste si mohli ze všech nominacích vybrat svého favorita a poslat mu hlas na stránkách www.npu.cz, a to od 29. června do 30. září. Národní památkový ústav děkuje za vaše hlasy, sešlo se jich několik tisíc.

Kategorie

1. objev, nález roku

2. záchrana památky

3. příkladná správa a prezentace památky

4. restaurování památky

5. památková konverze

6. obnova památky

7. osobnost památkové péče

8. prezentace a popularizace

9. cena generální ředitelky Národního památkového ústavu

10. cena veřejnosti Památky děkují

Svět památek se často může jevit jako prostředí, kde zamrzl čas. Opak je ale pravdou.

Nominace v kategorii Záchrana památky: Areál vodního mlýna čp. 19 ve VepřkuZdroj: Národní památkový ústav

Loňským vítězem ceny veřejnosti se stala obnova glorietu v Růžové zahradě zámku v Děčíně. Toto oblíbené místo odpočinku skýtá více než jen podmanivé výhledy do údolí Labe. Krásu barokní stavby si můžete projít ve videu společně s ředitelkou zámku Miroslavou Poskočilovou a projektantem obnovy Tomášem Eflerem.

Vítěz ceny veřejnosti Památky děkují 2022

Slavnostní galavečer plný hvězd památkové péče

Ceny, které navrhl akademický sochař Kurt Gebauer, předají vítězům osobnosti z oblasti kultury, politiky a diplomacie, jako jsou ministr kultury Martin Baxa, britský velvyslanec Matt Field, herec Jaroslav Plesl, známý jako průvodce úspěšného televizního cyklu Skryté skvosty. Předávat jednu z cen budou i manželé Prouzovi, kteří získali prestižní evropskou cenu Europa Nostra za obnovu parostrojního pivovaru v Lobči.

A kdo nás provede tímto jedinečným večerem? Opět zkušený moderátor ČT Daniel Stach na magické scéně skleněných artefaktů z dílny světově proslulé sklářské firmy Lasvit, která zajistila i výrobu cen. Hudebně večer doplní Endru & JeN Hovorka & Dan Bárta.

Nenechte si ujít slavnostní galavečer v úterý 28. listopadu 2023 od 20.15 na ČT art.

Více informací o letošním ročníku, včetně seznamu nominací v jednotlivých kategoriích najdete zde.

Nominace v kategorii Obnova památky: Fortifikační systém pevnosti JosefovZdroj: Národní památkový ústav

