Město Hrádek není třeba moc představovat. Zanedlouho bude slavit 700 let od první písemné zmínky o obci. Nová Huť, která k Hrádku patří, získala název až v roce 1854. Historie Hrádku je spojena s počátky českého železářství a s tradicí hutnictví.

Hrádek, ulice 1. máje | Foto: Město Hrádek

Na to, co pro rozvoj Hrádku dělají jeho představitelé, jsme se zeptali starostky města Marcely Sobotkové:

„I dnes má Hrádek přetrvávající průmyslový charakter, ale doby železáren jsou pravděpodobně nenávratně pryč. I přesto si troufnu říct, že Hrádek je město, které se neustále rozvíjí a nabízí svým občanům nejrůznější služby a zázemí.

V minulém volebním období došlo k vykoupení pozemků v lokalitě Hrádek střed II. Tyto pozemky jsou v územním plánu vedeny jako obytná zóna a město má záměr rozšířit tu možnosti bydlení pro místní občany, ale i pro další zájemce. V lokalitě by mohlo vzniknout cca 25 stavebních parcel a místa pro tři obytné domy. Příležitost vybudovat si vlastní bydlení nebo získat dostupné bydlení v městských bytech je jednou z možností, jak zastavit klesající trend vývoje počtu obyvatel, který jsme v Hrádku v posledních letech zaznamenali. Předpokládáme, že by došlo k naplnění kapacity základní i mateřské školy, rodiny by se zapojovaly do společenského a kulturního života a zcela jistě by došlo k celkovému pozitivnímu rozvoji města.

Nelehkým úkolem je zajištění dostupné lékařské péče. V současné době máme před kolaudací Lékařského domu v prvorepublikové vile, kterou město zakoupilo v roce 2020. Nyní jsou dokončeny dvě ordinace – pro pediatra a internistu. Připravujeme projekt na rekonstrukci dalšího patra, kde vznikne ordinace gynekologa a služební byt.

U ordinací je vybudován bezbariérový přístup a parkoviště pro tělesně znevýhodněné pacienty. Oprava vily probíhá na etapy, již máme vyměněná i okna a dveře, která zachovávají historický ráz objektu. Naším cílem je rekonstrukce vnitřních prostor, zateplení budovy a pořízení nové fasády. Do vily na třídě 1. máje se vrátí po letech opět lékaři a vznikne „malá poliklinika“ či jak říkáme Lékařský dům.

Při zajišťování péče dětského lékaře spolupracujeme s Rokycanskou nemocnicí a jsme velmi rádi, že po odchodu dětské lékařky do důchodu je péče o děti a dorost ve městě zachována.

V současné době řešíme i koupi poslední prvorepublikové vily, kterou bychom chtěli využít k rozšíření kapacity mateřské školy, popřípadě i jako místo setkávání či spolkové činnosti.

Město též plánuje přestavbu bývalé restaurace U Džbánku na nájemní byty. V objektu jsou plánovány byty větší i menší. Ne každý si v dnešní době může pořídit vlastní bydlení. Cílem je získat dostupné bydlení nejen pro mladé rodiny, ale počítáme i s bydlením pro starší lidi, kteří zůstali sami a mají velké byty či domy, které jsou pro ně ekonomicky neúnosné.

V květnu se již budou moci občané projít po nově opravené pěší lávce přes řeku Klabavu, jejíž oprava začala v polovině minulého roku a zdárně spěje ke konci. Je připraven projekt na revitalizaci místního parku zvaného „Lesík“, kde vzniknou nové cestní sítě, parčík bude vybaven novým mobiliářem a bude osvětlen. Neustále také řešíme problémy s parkováním, město buduje odstavné plochy a je připraven projekt na výstavbu cca 30 parkovacích míst. Bohužel zvýšení ceny za realizaci stavbu momentálně pozastavilo a budeme jednat o dalším postupu.

Pro děti, a zvláště ty nejmenší, plánujeme nové vybavení workoutovou sestavou na dětské hřiště u staré školy, tentokrát se zaměříme na prvky pro děti od tří let.

Městem vede část mezinárodní cyklostezky CT3, tato trasa z Rokycan, přes Hrádek, Dobřív a Strašice je hojně využívána cyklisty, a slouží jako vstupní brána do oblasti Brdy. Na odpočinkovém místě na Dlouhé louce vybuduje město stanici TIP SPOT, tedy zařízení pro dobíjení elektrokol. Zlepší se tak komfort pro projíždějící cyklisty s elektrokoly a zvýší se pro ně dojezdová vzdálenost.

V našem městě podporujeme činnost spolků jednak poskytováním prostor pro jejich činnosti, ale hlavně vypracovaným dotačním programem, kde si mohou spolky žádat o finanční podporu na běžnou činnost, kulturní akce, vzdělávací akce apod. V letošním roce město rozdělilo 750 tis. Kč celkem 20 spolkům a organizacím. Mezi žadateli jsou i spolky a organizace, které sice nepůsobí přímo ve městě, ale mají zde své klienty. Činnost spolků je důležitá nejen pro výchovu dětí a mládeže, ale i pro širokou veřejnost.

Poděkování patří všem spolkům za zajišťování činnosti, pořádání vzdělávacích a kulturních akcí, zapojování se do akcí města. Ale nejvíce bych chtěla ocenit spolky, které udržují staročeské tradice jako je například masopust, Staročeské máje, pálení čarodějnic.

Práce pro město je velmi rozmanitá a náročná, to ví každý starosta. Je proto důležité mít kolem sebe lidi, kteří chtějí pro město pracovat, mají zájem na jeho rozvoji a na tom, jak nastavíme jeho fungování či vzhled. Děkuji všem zastupitelům, členům komisí, výborů, všem občanům, kteří pracují, aby naše město bylo místem, kde se dobře žije. Znám mnoho krásných měst a obcí, ale když se vracím do Hrádku, vidím a cítím naše město, které mám ráda i s jeho nedostatky. Je to náš domov. A ten si musíme hlídat a hýčkat a mít ho rádi.“ Akademie třetího věkuZdroj: Město Hrádek



HRÁDEK A KULTURA…

Dům kultury v našem městě se hned v počátku roku 2023 doslova roztančil. Nejenže zde proběhly dva plesy a taneční kurzy pro dospěláky, ale podařilo se nám obnovit dřívější dlouholetou tradici v podobě tanečních kurzů pro mládež. Dospěláci již skončili, a to závěrečným mini plesem v půlce března, zatímco taneční pro mládež stále pokračují. Obě tyto akce konané ve spolupráci s Taneční školou Krejčík se setkaly s velkým úspěchem, proto věříme, že v nich budeme pokračovat i v dalších letech. U tance ale kulturní akce v Hrádku nekončí. Snažíme se, aby během celého roku bylo kulturní vyžití pestré a na své si přišly všechny věkové kategorie. Probíhají přednášky na různá témata včetně akademie třetího věku, koncerty, dětské programy a jiné. Koncem dubna se v sále DK uskuteční Regionální přehlídka dětských folklorních souborů. V květnu vyjdou do ulic našeho města májovníci, kteří završí putování po městě večer v sále DK májovou veselicí. Děti svůj červnový svátek oslaví na Pohádkové stezce. Na letní měsíce již plánujeme různorodý program do areálu přírodního divadla – nejen pravidelné promítání filmů, ale také například folkový festival Muzika, Den s vínem, Punkový festival „Hrádecký letňák“, dětskou diskotéku, Slavnosti města a další.