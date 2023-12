Překližka je zajímavým dřevěným kompozitem, který umí posloužit dokonce i při konstrukci letadel. Slavná byla už jako konstrukční materiál, i jako designový prvek. Právě takto se teď vrací na scénu, i když pravdou je, že z ní vlastně nikdy neodešla.

Foto: www.kup-drevo.cz

Překližka je kompozitní dřevo skládající se z masivního dřeva a pojiva. Jde tedy o vrstvené dřevo, složené vždy minimálně ze tří vrstev dýhy, krájené, nebo loupané. Kdo viděl, jak se dýha loupe z dřevěné kulatiny, ten se musí pro tento proces výroby naprosto nadchnout. Je to skutečně fascinující pohled. Dýha se pak při procesu výroby překližky pokládá na sebe do kříže. Dřevěná vlákna se tak skládají kolmo na sebe. To dává výslednému produktu po slepení dýhových vrstev unikátní mechanické vlastnosti. Překližkový kompozit je tvarově stálejším než dřevo, je pevný, nedochází k borcení ani na velkých plochách. Navíc technologie výroby umožňuje mezi vrstvy překližky dát třeba jeden zpevňující pás z kovu. Tato kovová vložka pak překližku ještě více zpevňuje.

Překližka jako materiál není žádnou novinkou

Dřevo svojí pevností nemusí být vždy dostačující. Slepení vrstev dřeva do jednoho kusu mu propůjčuje větší mechanickou pevnost. Už 3500 let před našim letopočtem se slepované pláty dřeva používaly ve starém Egypte. Egypťané byli doslova mistři v kultivování práce se dřevem. Stáli za intarziemi, za kolíkovanými spoji, vymysleli rybinový spoj i tzv. ozub, tedy rohový spoj. Za moderní překližkou, v podstatě takovou, jaká se vyrábí dnes, pak stojí otec známého vynálezce dynamitu, Emmanuel Noel.

Tento dřevěný materiál má další zajímavou vlastnost. Dá se ohýbat. Ohýbání překližky umožnilo zahájení jedinečné nábytkářské éry zaměřené na ohýbaný nábytek. Za jeho vynálezce je považován Belgičan Jean-Josef Chapius. Jenomže největší reklamu této technologii udělal Michael Thonet. A nejen reklamu díky svým výrobkům. Byl to jednoznačně on, kdo technologii dotáhl k dokonalosti. Dýhu vařenou v klihové vodě začal vkládat do připravených forem a svým sedacím nábytkem uchvátil celý svět. „Thonetky“ jsou fenoménem dodnes ­– sběratelskou raritou, ale i žádaným novým kouskem nábytku.

I když je překližka především truhlářským a stavebním materiálem, svoji slávu si užila i jako vynikající konstrukční prvek. Za druhé světové války dokázala nahradit jiné, zcela nedostatkové materiály, při konstrukcích letadel. A i když dnes již ze sportovního nářadí mizí, přece jen byla a ještě pořád je důležitou i v této oblasti.

Tip: Hledáte osvědčeného prodejce překližek? Kupte si překližky v eshopu Kupdrevo.

Z jakého dřeva se vlastně překližky vyrábějí?

Při výrobě překližky se používá jak listnaté, tak jehličnaté dřevo. Výběr dřeva dává pak překližce unikátní vzhled. Nejčastěji se používá buk, bříza a olše, z jehličnatých pak borovice. Zcela výjimečně se dělají též z exotického dřeva. Z nich se loupají či řežou dýhy o tloušťce 0,4 až 3 mm a ty se pak navzájem slepují vhodným pevným lepidlem.

Překližky jsou znovuobjeveným prvkem moderní architektury

Překližka byla po mnoho let hitem, pak se ale z architektury vytratila coby levná náhražka dřeva. Aktuálně ji však moderní architektura opět vynáší na piedestal. Stala se hitem v minimalistických interiérech, které však pořád dýchají přírodním stylem. Dokonale souzní s různými moderními styly, třeba s industriálním. Naprostým hitem jsou velkoplošné obklady z překližky, ideálně, když se spojí do jednoho monolitu na zdích, stropu i na podlaze. A překližce to takto skutečně sluší. Výsledkem jsou fascinující interiéry.

Materiál mnoha tváří

Jestli něco překližka skutečně umí, tak překvapovat možnostmi svého použití. Dokáže se měnit jako chameleon, být krásnou i funkční.

Jedním z tipů překližek jsou truhlářské překližky. Používají se při výrobě nábytku a dveří. Hodí se pro hračky i výrobu hudebních nástrojů. Tyto překližky nejsou voděodolné a bývají určeny pouze pro interiérové použití.

Jestliže chcete z překližky vyrobit venkovní dveře či schodišťové stupně, hodí se multiplex překližky. Nazývají se i mnohovrstevné překližky.

Překližky mohou být i vodovzdorné. Ty se používají pro obalové či konstrukční materiály. Vyrábí se z nich obklady i formy, slouží jako stavební dílce a bednění.

Na betonářské práce, pro podlahy nákladních aut či přívěsných vozíků se používají překližky s foliovou povrchovou úpravou. Někdy protismykovou. Tato fenolická folie na povrchu překližky s vodovzdorným nátěrem po stranách se hodí i při betonářských pracích, Vyrábí se z ní bednící dílce.

I když jsou překližky ze dřeva, mohou být i nehořlavé, či přesněji mít sníženou hořlavost. Díky tomu se hodí do veřejných budov, kde se klade důraz na ochranu před požáry. Používají se na nádražích či v tramvajích.

Kupte si překližky v e-shopu Kup-drevo.cz

Kam pro kvalitní překližky? Nabízí je DS Forest Trade na svém e-shopu zde. DS Forest Trade je nadnárodním velkoobchodem se širokou paletou dřevařských výrobků. Působí nejen v České republice, ale též v Německu, Belgii, Polsku, Bulharsku a Rumunsku. V České republice má firma dvě maloobchodní pobočky na cca 4500 m2. Najdete je v Praze a v Terezíně. Firma se zaměřuje na kvalitní truhlářské překližky v různých tloušťkách. Hodí se na obklady, ale i k výrobě nábytku. Společnost nabízí kvalitní březovou překližku. Objednat si můžete ze sladových zásob. Firma vám překližku doveze díky vlastní autodopravě až na smluvené místo. Nefoliované březové překližky se používají na různé stavební konstrukce, hodí se pro střechy, coby obklady, stěny, pro nábytek i různé truhlářské práce, též se používají pro konstrukci lodí.