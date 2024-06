Přirozená únava je stav, který dobře známe. Tělo i mysl nám tak dávají najevo, že potřebují vypnout. Ale co když se třeba unavení i budíme? Pokud jsme unavení i ve chvílích, kdy bychom spíše očekávali, že budeme mít stále dostatek energie, je něco špatně.

Foto: www.decathlon.cz

Neustupující únava může být způsobena náročným pracovním tempem, stresem, nevyváženou stravou, nedostatkem pohybu, nebo špatnou kvalitou spánku. Má výrazný dopad na naši produktivitu (fyzickou i mentální) a celkovou spokojenost. Co udělat pro to, abychom se cítili lépe? Pojďme se na to podívat.

Nečekané! Pomáhá spánek

Základem pro dobrou energii je kvalitní spánek. Ačkoli se u každého z nás může trochu lišit to, co je a co není dostatek spánku, obvykle by měli Dospělí spát 7 až 8 hodin. Tělo i mozek potřebují dostatek času na účinnou regeneraci. Pokud však praktikujete to, že přes týden spíte nedostatečně a o víkendu takzvaně „dospáváte“, nemůžete očekávat, že budete plní energie. Spánek ovlivňuje spoustu procesů, které naše tělo i mysli potřebují pro správné fungování a spánkový deficit nelze dohnat trochou válení navíc ve volných dnech.

Dodržujte pravidelný spánkový režim, jděte spát a vstávejte ve stejnou dobu i o víkendech. Vyvarujte se kofeinu a elektronických zařízení alespoň hodinu před spaním, abyste podpořili lepší kvalitu spánku.

Výživa je královna úspěchu

Každý sportovec, který dosáhl působivých výsledků, vám řekne: „Strava je královna úspěchu“. Hraje klíčovou roli v boji proti únavě a správnému fungování těla i mysli. Pravidelné, vyvážené jídlo bohaté na zeleninu, ovoce, celozrnné produkty a tak dále, pomáhá třeba udržovat stabilní hladinu cukru v krvi a poskytuje tělu „palivo“. Pokud jste sportovci, může vaše tělo požadovat i něco navíc. Proto své snažení mnozí aktivní lidé podporují ještě suplementy a pořizují si nejrůznější proteiny nebo kreatin.

Nezapomeňte také na dostatečný příjem vody, který je nezbytný pro správnou funkci těla i mozku.

Fyzická aktivita

Pravidelné cvičení zvyšuje hladinu energie a zlepšuje kvalitu spánku. Nemusíte hned vběhnout do nejbližší pobočky Decathlonu, opatřit si běžecké či fitness boty a vyrazit na maraton nebo do posilovny; stačí rychlejší procházka, jízda na kole nebo krátké cvičení doma. Klíčem je najít aktivitu, která vás baví, které se můžete pravidelně věnovat.

Psychická pohoda

Únava může být také důsledkem psychického stresu. Pravidelné relaxační činnosti, jako je jóga, meditace, nebo dokonce jen čtení knihy, mohou pomoci snížit stres a zlepšit vaši celkovou psychickou pohodu. Nebojte se také vyhledat pomoc, pokud se cítíte přetíženi.

Změny životního stylu

Rutina může být někdy dosti únavná. Malé změny v každodenním životě mohou mít velký dopad na vaši úroveň energie. Zkuste omezit čas strávený sezením, stanovte si prioritní cíle pro každý den, abyste se vyhnuli pocitu přetížení, a vyhýbejte se nadměrné konzumaci alkoholu a tabáku.

Proti únavě můžete účinně bojovat a dodat tělu energii, kterou potřebuje pro aktivní a zdravý život. Pamatujte, že každá změna potřebuje čas, takže buďte trpěliví a důslední ve svém úsilí. Mnoho štěstí a nebojte, výsledky se dostaví.