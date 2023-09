(Praha, 1. září 2023) Společnost PPL, přední přepravce zásilek, oslavila 18. srpna svůj další milník, kdy doručila 500miliontý balík. Ten si převzala příjemkyně z Berouna. Z původní vize při založení firmy v roce 1995 přepravovat balíky pouze mezi firmami se PPL stalo v průběhu let lídrem mezi českými přepravními společnostmi, které usnadňují doručení zboží milionům zákazníků, a to na lokální i mezinárodní úrovni.

Foto: PPL

Alespoň jeden balík, ať už domů, do výdejního místa či boxu, si objedná každý měsíc 92 % obyvatel České republiky. Tři a více balíků si pak objednává třetina tuzemských zákazníků, jak vyplývá z průzkumu, který si společnost PPL nechala zpracovat. Necelých dvacet procent respondentů uvádí, že jim doručování šetří i tři hodiny času týdne, které by jinak trávili návštěvou kamenných prodejen.

I díky zdejší dominanci e-commerce slaví přepravní společnost PPL svůj velký milník, a sice doručení 500miliontého příběhu se šťastným koncem. 500miliontou zásilku si společně se speciálním darem v podobě hodnotné elektrokoloběžky převzala příjemkyně z Berouna. Svůj první milion přepravce úspěšně překročil již v roce 1998.

„Je naplňující se ohlédnout za tím, co jsme za 28 let existence PPL dokázali. Doručením jubilejní zásilky potvrzujeme svou pozici lídra na trhu. V centru všeho, co děláme, jsou naši zákazníci, kterým poskytujeme ty nejlepší možné služby a produkty. Základem našeho úspěchu jsou však naši lidé v PPL. Tým, na který se můžeme spolehnout. Tímto bych jim chtěl poděkovat za dosavadní skvělou práci a odhodlání posouvat PPL neustále kupředu,” komentuje Petr Horák, generální ředitel PPL CZ.

Velkým posunem ve fungování PPL bylo připojení se ke skupině DHL Group v roce 2006. Společnost tím nabyla mezinárodního přesahu. PPL spadá pod divizi DHL eCommerce, díky níž umožňuje přepravu a doručení českých zásilek napříč Evropou.

Doručení stomiliontého balíku oslavila PPL v roce 2010, kdy zároveň začala nabízet jako novinku platby dobírek kartou. První partnerské PPL Parcelshopy otevřela společnost o dva roky později, a tím šla naproti poptávce ze strany zákazníků. Tisící Parcelshop PPL oslavila v roce 2015, první PPL Parcelbox pak v roce 2021.

PPL naslouchá zákazníkům

Právě na rozšiřování výdejní sítě se v posledních letech PPL nejvíce zaměřuje a chystá se překročit hranici celkem 7000 výdejních míst na přelomu roku. V současnosti disponuje společnost více než 1000 zaměstnanci a externími pracovníky a téměř 2 000 řidiči. Má desetitisíce zákazníků a miliony příjemců. Letos PPL obhájila již potřetí ocenění Great Place To Work a podruhé certifikaci Top Employer.

Do sezóny 2023 PPL vstupuje s téměř 30 body sítě včetně nového překladiště v Hradci Králové a s moderní mobilní aplikací mojePPL. „Jsme rádi, že se v tak úspěchem nabitém roce podařilo dovršit další milník a doručit 500miliontý balík v naší historii. Stalo se tak 18.8.2023 v 8:45. Jsem hrdý na svého otce, který firmě položil základy a dlouhou dobu ji vedl, ale také kolegy a kolegyně v PPL – je to náš společný úspěch, který brzy zopakujeme,“ uzavírá Horák.

Poznámka pro editory

Průzkum společnosti PPL CZ probíhal ve dnech od 4. 8. do 10. 8. 2023 na reprezentativním vzorku 1 050 respondentů ve věku 18-65 let ze všech krajů České republiky. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

O společnosti PPL

Zdroj: PPL

Společnost PPL CZ je součástí divize DHL eCommerce a na tuzemském trhu představuje předního poskytovatele přepravních služeb pro firmy a podnikatele. Nabízí však i služby pro soukromé osoby se službou Balík pro tebe. PPL CZ se specializuje na balíkovou přepravu po ČR a do celé Evropy. Společnost zaměstnává téměř 1000 pracovníků a 2000 řidičů. Disponuje 29 body sítě včetně dvou překladišť a rozsáhlou sítí výdejních a podacích míst – PPL Parcelshopů a PPL Parcelboxů, kterých je více než 5500 po celé České republice včetně boxů třetích stran. DHL eCommerce je součástí skupiny DHL Group, která je přední světovou poštovní a logistickou společností. Skupina spojuje lidi a trhy a umožňuje globální obchodování. DHL Group zaměstnává přibližně 600 000 lidí ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě, díky čemu je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů na světě.