Dopřejte si nerušený spánek v přikrývkách z ovčí vlny.

Foto: Oveckarna.cz

Možná patříte mezi ty, kteří tvrdí, že jim stačí jen 4-6 hodin spánku. Ať už třeba proto, že na něj nemáte čas nebo si myslíte, že není tolik důležitý a zdržuje vás od jiných činností. Uvádí se, že ideální doba spánku je 7,5 hodin. A to z toho důvodu, že by měl člověk během svého spánku dosáhnout 5 cyklů, kdy jeden trvá 90 minut. Díky kvalitnímu spánku jste produktivnější a při dlouhodobém dodržování správného spánkového režimu se vám může zlepšit zdraví, celková spokojenost, ale také paměť. Pro dosažení lepšího a kvalitního spánku dodržujte body z desatera sepsaného níže a uvidíte, že ovečky už před spaním počítat nebudete.

Desatero kvalitního spánku

1. Choďte spát a vstávejte ve stejnou dobu.

2. Před spaním si vyvětrejte ložnici a snažte se v místnosti udržovat teplotu okolo 20 °C.

3. Spěte v zatemněné místnosti.

4. Relaxujte a snažte se přijít na jiné myšlenky. Pokud přemýšlíte nad něčím, co vás tíží.

5. Vynechejte kofein 6 hodin před spaním.

6. Vyhněte se konzumaci alkoholu.

7. Omezte záření modrého světla z elektroniky alespoň 1,5 hodiny před spaním. Místo po telefonu nebo počítači sáhněte po knize.

8. Před spaním se nepřejídejte.

9. Spánek neošidíte a o víkendu nedospíte to, co jste v týdnu zanedbali.

10. Zvolte správné přikrývky.

A jaké lůžkoviny vybrat? Vzpomínáte si na poctivé přikrývky našich babiček? I když je dnes široká nabídka moderních materiálů, ze kterých se lůžkoviny vyrábí, stále mají přírodní materiály své nezastupitelné místo. Vstupní materiál se sice nezměnil, ale od dob našich babiček je velký rozdíl ve způsobu zpracování. Už to nejsou ty těžké duchny, například přikrývky z ovčí vlny jsou výrazně lehčí a spaní pod nimi je velmi příjemné i po celý rok.

Ovčí vlna má velkou výhodu, přikrývky z ní vyrobené můžete používat celoročně, protože umí regulovat tělesnou teplotu. V zimě dokáží příjemně hřát a v létě chladit. Oproti ostatním druhům přikrývek dokáže ovčí vlna absorbovat lidský pot a následně jej odpařovat, a tím si tělo zachovává stálou tělesnou teplotu. Ovčí vlna také obsahuje lanolin, díky kterému se v ní neusazují roztoči a bakterie, což ocení nejeden alergik.

Možná si říkáte, že když jde o přírodní materiál, bude údržba přikrývek z ovčí vlny náročná, ale není tomu tak. Lůžkoviny stačí občas vyvětrat ve stínu na čerstvém vzduchu. Pokud se zašpiní, stačí na místo nanést přípravek s lanolinem a otřít vlhkým hadříkem.