Na Světový den ledvin 14.března otevřou dveře veřejnosti nefrologické ambulance sítě B. Braun Avitum.

Alexander Hemala | Foto: archiv B. Braun

„Bezplatně a bez objednání může kdokoliv přijít mezi 8. a 15. hodinou. Naši zdravotníci mu během 10–15 minut udělají screening rizikových faktorů, který se skládá z anamnézy, odběru kapičky krve na změření hladiny cukru, měření krevního tlaku, analýzy moči a pohovoru s lékařem. Každý rok takto právě na Světový den ledvin vyšetříme po celém Česku tisíce lidí a desítky až nižší stovky následně doporučujeme k dalšímu podrobnému vyšetření. Tato akce ale nemůže nahradit standardní preventivní vyšetření, spíše má upozornit na časté rizikové faktory,“ říká MUDr. Vladimír Vojanec, vedoucí lékař sítě dialýz B. Braun Avitum.

Alexander Hemala ze své zkušenosti vyzývá k prevenci

Letošním ambasadorem Světového dne ledvin je Alexander Hemala, populární hlasatel České televize. K ledvinovému onemocnění má velmi blízko, hlídá si je celý život. Při odvodu na vojnu mu vojenský lékař diagnostikoval ledvinové kameny. „Byla to jedna z prvních chvílí, kdy jsem si uvědomil, že zdraví je skutečně to nejcennější, co máme. V 18 letech jsem podstoupil operaci, při které mi byly ledvinové kameny vyjmuty přímo z ledviny,“ popisuje Alexander Hemala. Onemocnění ledvin je zákeřné v tom, že většinou nijak extra nebolí. „Proto je prevence tak důležitá a já bych chtěl vyzvat širokou veřejnost, aby se svým ledvinám věnovala. Minimálně tak, že na Světový den ledvin 14. března 2024, kdy se otevřou dveře velké řady nefrologických pracovišť, zajdou lidé na preventivní vyšetření. Je opravdu jednoduché, ale může se tím předejít velkým komplikacím,“ apeluje Alexander Hemala.

Právě loni zaznamenali zdravotníci z B. Braun Avitum historicky největší záchyt lidí, kteří neměli výsledky zcela v pořádku. Z 1 500 pacientů vyšetřených v Česku jich 500 odeslali k dalšímu vyšetření. Z hlediska životního stylu jsou rizikové zejména obezita a nadváha, nedostatek pohybu, nadbytek stravy, nedostatek kvalitního spánku, kouření a alkohol. Konkrétní adresy ambulancí, kde bude Světový den ledvin probíhat, najdete na stránkách www.svetovydenledvin.cz. Pokud lidé ve čtvrtek 14.března 2024 nezvládnout zajít na prevenci osobně, mohou si orientační test svého ledvinového zdraví udělat na www.ledvinovakalkulacka.cz.

