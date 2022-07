Prevence vloupání je nejdůležitější v létě

Komerční sdělení

Léto je doba dovolených a relaxace, ale z hlediska počtu vloupání do domů a bytů je zároveň nejrizikovějším obdobím roku. Než se tedy letos začnete balit na dovolenou, věnujte trochu času kontrole toho, jak dobře je vaše domácnost chráněna před zloději. I nepříliš nákladná investice do lepšího zabezpečení může pomoci výrazně zvýšit bezpečnost a vyhnout se tak nepříjemnému překvapení po návratu z dovolené. Na co se tedy zaměřit?

Foto: HB Group