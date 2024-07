Prezident Petr Pavel přijal Zuzanu Klusovou. Ocenil její práci pro lidi v Moravskoslezském kraji.

Velké pocty se dostalo Zuzaně Klusové, občanské aktivistce a sociální pracovnici z Karviné. Prezident Petr Pavel přijal kandidátku Pirátů na hejtmanku Moravskoslezského kraje na zámku v Lánech. “Znamená to pro mě opravdu hodně, beru to jako ocenění za dlouhou a obtížnou cestu v boji za lepší život lidí v našem kraji,” uvedla po setkání Zuzana Klusová.

Petr Pavel přivítal Zuzanu Klusovou v rámci Setkání prezidenta republiky a paní Pavlové s aktivními lidmi z regionů. Akce se v oficiálním letním sídle české hlavy státu zúčastnilo i několik dalších osobností Moravskoslezského kraje. Byli mezi nimi například učitelka Blanka Kissová z Orlové, zastánkyně komunitního centra Bedřiška Eva Lehotská či někdejší primátor Ostravy Tomáš Macura.

NEOHROŽENĚ PROTI OKD

Za pozváním do sídla prezidenta stojí dlouhodobá činnost Zuzany Klusové v Moravskoslezském kraji. Již více než tucet let se věnuje spravedlivé transformaci uhelných regionů, jakým je například její rodné Karvinsko. “Hájím zájmy hospodářsky a sociálně ohrožených oblastí. Lidé, kteří v nich žijí, mají mít stejné podmínky pro život jako jinde. Jsem moc ráda, že prezident takovouto snahu a úsilí ocenil,” uvedla Zuzana Klusová. “Není to ale jen o mě, ale i o lidech, kteří stojí kolem mě a se kterými se nám daří tyto věci posouvat. Ze setkání s prezidentem si vezu další velkou motivaci v této činnosti pokračovat.”

Zuzana Klusová se už v roce 2012 spolu s hrstkou odvážných občanů postavila gigantické důlní společnosti OKD. Vlivná korporace, která si v regionu nefér způsobem přivlastnila tisícovky bytů a hektary pozemků, plánovala vyždímat další ložiska uhlí a nenávratně tím zničit další část již tak hodně postiženého Karvinska. Jako aktivistka stála u zrodu spolku Občané Karviné proti těžbě uhlí pod městem (dnešní S.O.S. Karviná). „Na těžbě bohatla hrstka mocných, městu to prosperitu nepřinášelo. Vadil mi i způsob, jak se vedení města i OKD zachovalo k lidem, kterých se těžba bezprostředně týkala – jak k občanům, tak k horníkům. Už tehdy bylo jasné, že je třeba přijít s novou vizí a perspektivou, tak, aby mladí lidé neodcházeli.“

ZÁCHRANA NÁDRAŽÍ I PODPORA DĚTÍ

Spolek S.O.S. Karviná stál i za opravou historického nádraží v Karviné-Fryštátě, které jen o vlásek uniklo demolici. Členové organizace díky veřejné sbírce koupili nádraží od Správy železnic za 300 tisíc korun, zachránili ho, a proměňují ho na komunitní centrum pro lidi z okolí. „Nemusíš hned změnit svět, stačí, když začneš měnit své město,“ je přesvědčena Zuzana Klusová.

V regionu pracovala také jako vedoucí nízkoprahového zařízení pro mládež ve vyloučené lokalitě v Karviné, procházely jí pod rukama desítky dětí s pohnutými osudy. „Velká část většinové společnosti v Česku netuší, jak bídně se v některých částech země žije. Děti jsou doslova v zajetí tohoto prostředí, pokud se jim nepomůže, zaděláváme si na velké problémy,“ řekla moravskoslezská rodačka, která v nadcházejících krajských volbách stojí v čele kandidátky Pirátů s podporou Zelených.

