Papež přijal prezidentku ALLATRA na audienci ve Vatikánu

Papež František a prezidentka ALLATRA Maryna Ovtsynova | Foto: Vatican Media

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ, 27. června 2024 / EINPresswire.com / Na soukromé audienci v Apoštolském paláci ve Vatikánu hostil papež František významné vědce a odborníky různých disciplín z různých zemí. Vybraní hosté měli možnost zúčastnit se třídenní mezinárodní konference na téma „Generativní umělá inteligence a technokratické paradigma“, pořádané Nadací Centesimus Annus Pro Pontifice (CAPP). Nadace působí v rámci Státního sekretariátu Svatého stolce, v čele s předsedkyní ctihodnou Dr. Annou Marií Tarantola.

Mezi pozvanými hosty byli Dr. A. Egon Cholakian, expert na národní bezpečnost a washingtonský poradce pro vládní záležitosti Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA (a člen Nadace CAPP), Maryna Ovtsynova, prezidentka Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA.

Během audience ve Vatikánu představila prezidentka ALLATRA papeži Františkovi klimatickou zprávu ‘On The Progression Of Climatic Disasters On Earth And Their Catastrophic Consequences’ (přeloženo: „O vývoji klimatických pohrom na Zemi a jejich katastrofálních následcích“). V osobním rozhovoru nadnesla otázku změny klimatu jako globálního problému a zdůraznila, že představuje jednu z nejnaléhavějších výzev pro lidstvo.

Během rozhovoru papež František pozorně naslouchal a vyjádřil potěšení, že může Mezinárodnímu společenskému hnutí ALLATRA požehnat. V tomto pro organizaci ALLATRA významném dni obdržela osobní požehnání od Svatého stolce a papeže Františka také prezidentka ALLATRA Maryna Ovtsynova.

Kromě toho se na mezinárodní konferenci diskutovalo o technologických inovacích, které mají ovlivnit budoucnost civilizace.

Papež František s účastníky konference CAPP, předsedkyní Dr. Annou Marií Tarantola, expertem na národní bezpečnost Dr. A. Egonem Cholakianem a prezidentkou ALLATRA Marynou OvtsynovouZdroj: Vatican Media

V souvislosti s tím, že technologické inovace budou hrát hlavní roli v budoucnosti lidstva, papež František prohlásil: „Nesmíme propásnout příležitost myslet a jednat novým způsobem, myslí, srdcem a rukama“, s cílem „nasměrovat inovace ke konfiguraci zaměřené na prvenství lidské důstojnosti" - cituje ‘Vatican News.’

Během události se v stěžejní diskusi s organizátory konference Maryna Ovtsynova, prezidentka Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, rovněž věnovala naléhavým globálním hrozbám pro svobodu a demokracii. Paní Ovtsynova se vyjádřila k probíhajícímu vyšetřování nezákonného pronásledování účastníků hnutí ALLATRA v několika zemích s nízkým indexem demokracie. Konkrétně podrobně popsala, jak bylo hnutí vystaveno pomlouvačné kampani iniciované ruskou antikultovní organizací. Navíc zmínila, že k této hanobící kampani došlo nejen v Rusku, ale také na Ukrajině, což svědčí o značném vlivu ruské antikultovní organizace na Ukrajinu.

Maryna Ovtsynova během rozhovoru také upozornila na to, že antikultovní organizace, které existují v rozporu s demokratickými normami, vrhají stín na víru a na to, co představuje křesťanství - svobodu vyznání a svobodu svědomí.

Během audience 22. června 2024 Maryna Ovtsynova vyjádřila papeži Františkovi upřímnou vděčnost za jeho významný přínos jako zodpovědného a rozhodného leadera v oblasti sociální integrace římskokatolické církve a za posílení její role v současné sekulární společnosti. Poděkovala mu také za jeho laskavost, vřelost a podporu v tomto pro ALLATRA výjimečném okamžiku.

Po rozhovoru s hlavou katolické církve se paní Ovtsynova a Dr. Cholakian zúčastnili několika neformálních setkání s dalšími účastníky soukromé audience v Apoštolském paláci. Součástí těchto setkání byly diskuse s představiteli Vatikánu, při nichž se řešily zásadní otázky týkající se blízké budoucnosti.

