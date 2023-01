Vedl obchodní tým a dařilo se mu. Jenže přišla pandemie a Adam Szedély, který prodával pokladní systémy do gastronomie po celé České republice, se ocitl ve složité situaci. „Ukázalo se, že jediné, na čem firmy nikdy nebudou šetřit, jsou programátoři,“ poznamenává. Tohle zjištění ho přimělo k rekvalifikaci do IT. Aby změnu kariéry co nejvíce urychlil, zvolil bootcamp. „Šel jsem do něj proto, že mám svůj věk a nemohl jsem si dovolit tři roky strávit na vysoké škole,“ vysvětluje.

Foto: Green Fox Academy

V jeho případě byla rekvalifikace téměř nutností. Před pandemií se živil jako prodejce pokladních systémů a dařilo se mu. Vypracoval se na vedoucího obchodního týmu. Pak nastal zlom v podobě protipandemických opatření. „Drtivá většina našich zákazníků byla z HoReCa segmentu, tedy šlo o hotely, restaurace a kavárny, takže pandemie a s ní spojená omezení na ně těžce dopadly,“ vzpomíná na těžké časy.

Jediní, kdo se měli dobře, byli programátoři

V té době si všiml různého přístupu k zaměstnancům, a to nejen ve firmě, kde pracoval. „Bylo jasně vidět, že jednou z věcí, na které podniky rozhodně nechtěly šetřit, byli programátoři, kterých přes překážky pandemie bylo stále nedostatek. Byla to pro mě nepříjemná srážka s realitou,“ přiznává Adam Szedély a pokračuje: „Když jsem si uvědomil, že třeba za rok nebo pět může nastat obdobná situace a já budu tento problém řešit znova, pochopil jsem, že musím jednat.“

Nemohl si dovolit studovat roky na VŠ

I proto se rozhodl, že když má přijít změna, tak musí být smysluplná. Začal tedy hledat způsoby, jak by se mohl rekvalifikovat do IT. „Kdysi jsem se snažil naučit se programovat sám, ale byly to spíš takové výkřiky do tmy. Chyběla mi disciplína a nikam to nevedlo,“ poznamenává a doplňuje, že ani studium na univerzitě nepřipadalo v tu chvíli v úvahu: „Mám už svůj věk a nemohl jsem si dovolit pozastavit na tři roky svoji kariéru, abych si udělal vysokou školu.“

Zdroj: Green Fox Academy

V bootcampu se stal junior programátorem za 4,5 měsíce

Na základě reference své známé se rozhodl pro IT bootcamp Green Fox Academy a jejich super intenzivní kurz Junior programátora. „Bylo mi sympatické, že garantují práci a kurz trvá 17 týdnů. Struktura kurzu byla postavená tak, že mě každé ráno donutila vstát a makat,“ hodnotí jej Adam Szedély a dodává: „Bootcamp byl fajn. Úspěšně jsem jím prošel a ani ne do měsíce jsem měl práci, takže má očekávání určitě splnil.“ Adam nastoupil na pozici .NET vývojáře ve společnosti Smarty.cz. Právě toto místo mu zajistil organizátor kurzu, který napřímo spolupracuje s několika desítkami firem, které dříve marně sháněly IT specialisty.

Zdroj: Green Fox Academy

Proč uvažovat o rekvalifikaci do IT

Příběh Adama dobře dokládá to, jak se mění trh práce. S postupující digitalizací roste důležitost IT odborníků. Jenže na trhu práce jich stále chybí několik desítek tisíc, proto si je firmy hýčkají a chtějí je udržet za každou cenu. Činí tak pomocí nadstandardních platů, benefitů, možností práce z domova, flexibilních úvazků, nejrůznějších školení atd. Ovšem to se netýká jen programátorů. Vysoká poptávka je i po dalších specialistech – konzultantech, administrátorech či analyticích, přičemž mnohé pozice nevyžadují znalosti kódu. Díky kurzu CRM specialist(k)y můžete prorazit i jako „neprogramátor“

Přemýšlíte-li o změně a rekvalifikaci do IT, vyzkoušejte kariérní kompas, který najdete na stránkách bootcampu Green Fox Academy. Pomůže vám vybrat vhodnou specializaci, která bude nejvíce vyhovovat vaší osobnosti a také bude odpovídat vašim očekáváním. Když necháte výběr specializace na bootcampu, získáte slevu 20 000 Kč na školném. Navíc všechny kurzy Green Fox Academy mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, takže pokud podáte přihlášku včas a splníte podmínky, tak můžete získat příspěvek od úřadu práce až do výše 50 000 Kč.

Pokud si nemůžete dovolit uhradit školné před začátkem kurzu, můžete zvolit platbu @After. „Tu v současnosti preferuje přes 60 % studentů. Je pro ně lákavé, že školné mohou začít splácet až po dokončení kurzu, kdy nastoupí do nové práce v novém oboru. Na jeho uhrazení pak mají až čtyři roky,“ říká Pavla Červená z Green Fox Academy a uzavírá povídání: „Zkrátka řešení se vždycky najde. Cesta do IT je otevřená a mnohé firmy ocení právě větší rozhled a přesah, jimiž lidé disponují díky předchozímu působení v jiném oboru.“