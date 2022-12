Jaké to je, když je důvod hospitalizace zastíněn akutní infekcí, na kterou nefungují léky?

Foto: antibiotickarezistence.cz

V roce 2017 měl tehdy pětadvacetiletý pan David úraz krční páteře, kdy se mu porušila míšní léze. Zároveň byl popálený na 50 % procentech těla. Na popáleninovém oddělení se mu udělala proleženina, do níž se dostala rezistentní bakterie. Antibiotika si s ní nedokázala poradit.

„Lékařská péče byla především zaměřena na mé popáleniny. Proleženina se mezitím rozrůstala. Postupem času došlo ale i na léčbu proleženiny. Zhruba po 2 měsících se do ní bohužel dostala rezistentní bakterie MRSA, na kterou byla běžná antibiotika krátká,“ svěřuje se dnes již třicetiletý David. „Kvůli tomu jsem musel brát spoustu léků a být na izolaci. Návštěvy ke mně mohly jen ve speciálním obleku.“

Nákaza rezistentní bakterií mu zkomplikovala celkovou léčbu, nemohl kvůli ní dostatečně rehabilitovat. Nezbývalo mu než jen čekat, jak se to bude dále vyvíjet.

„Přiznávám, že i když se personál nemocnice snažil a o všem mě informoval, bylo to velké trápení, které mi znatelně prodloužilo terapii. Léčba rezistentní bakterie poměrně dlouho stagnovala. Občas „zmizela“, ale po několika dnech se zase vrátila,“ dodává pan David.

Další zkušenosti s rezistentními bakteriemi má pan David i v současnosti, což je důsledkem úrazu. Vzhledem k hadičce vedené přes břicho do močového měchýře se cca 1x-2x do roka setká s bakteriální infekcí (i rezistentních kmenů), což se projevuje ucpáním hadičky a zhoršením zdravotního stavu po všech stránkách. Řeší to pomocí antibiotik, ale ta mu bohužel zabírají čím dál méně.

Zdroj: shutterstock

Pan David není výjimkou, kdo má zkušenost s nákazou rezistentní bakterií. Problém tzv. antibiotické rezistence, kdy si bakterie vytváří na antibiotika imunitu, je celosvětový. Některé prognózy dokonce uvádí, že by v roce 2050 mohlo umírat více lidí na důsledky antibiotické rezistence než na rakovinu.

„Antibiotika představují nenahraditelný lék, jehož objev zásadně proměnil medicínu. Díky nim léčíme nemoci, na které se před jejich objevem umíralo. My jsme ale jimi začali plýtvat. Vystavujeme je bakteriím poměrně lacině, a proto si na ně snadněji vytváří odolnost,“ vysvětluje doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D., vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika SZÚ a odborná garantka projektu Antibiotickarezistence.cz.

Antibiotická rezistence představuje jednu z nejčastějších příčin úmrtí již dnes (Lancet 1). V roce 2019 došlo celosvětově k 1,27 mil. úmrtí způsobených bakteriemi rezistentními na antibiotika. V ČR umírá na ATB rezistenci více osob než na dopravní nehody. Přestože situace nevypadá příznivě, stále ještě máme prostor vrátit antibiotikům jejich sílu.

Zdroj: antibiotickarezistence.cz

„Musíme si uvědomit, že antibiotika jsou vzácná. Antibiotika jsou totiž jedinými léky, které ztrácí účinky tím více, čím je užíváme. Z toho vyplývá jediné – chraňme si je a chovejme se k nim zodpovědně. Užívejme je jen v případě, kdy nám je předepíše lékař, a to podle jeho doporučení. Jestliže nám nějaká zbydou, odnesme je do lékárny,“ uzavírá H. Žemličková.

Více na www.antibiotickarezistence.cz. Realizátorem projektu Prevence antibiotické rezistence je Státní zdravotní ústav. Projekt Prevence antibiotické rezistence (ZD-PDP2-001) byl podpořen grantem z Fondů EHP 2014–2021 z programu Zdraví. www.eeagrants.cz.



