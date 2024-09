Volby do zastupitelstva Jihočeského kraje.

Ing. Jan Kadlec | Foto: Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Ve svém životě jsem prošel mnoha profesemi. Podnikal jsem a vyučoval souběžně hlavně ve dvou oblastech - státní správa a podnikání. Po roce 1989 bylo nesporně zajímavé být na hospodářské kriminálce u policie. Značně deprimující bylo vidět rozkrádání obrovských majetků bez možnosti zasáhnout. Přímo pod rukama mizely majetky firem a organizací. To byl asi jeden z nejdůležitějších impulsů, abych se věnoval politice, zejména na úseku státní správy a samosprávy. Byl jsem v několika komisích a nikdy jsem se nebál označit nesprávné rozhodnutí nebo nesmyslné příkazy. Po volebním úspěchu před dvěma roky, kdy jsem se stal zastupitelem města České Budějovice, se mi ale naskytla příležitost taková rozhodnutí ovlivnit. Pomáhat těm, kteří se nevyznají v zákulisí magistrátních kanceláří, je pro mě nyní naprosto přirozené. Vždy mi vadilo a stále vadí, když jsou veřejné peníze používány na nesmyslné projekty nebo neúčelně vynakládány a problémy se řeší ve stylu „po nás potopa“. Když hlupáci dostávají protekční místa, rozhodují nekompetentní lidé a skutečnou odbornost nahrazuje získávání pochybných titulů. Nepřizpůsobiví dostávají byty i všemožné dávky a poctivě pracující se musí zadlužit na celý život. Nesnáším přepisování historie, kdy ti, kteří nás chtěli vyhubit, jsou omlouváni a osvoboditelé zatracováni. Nechci přihlížet devastaci vlastenectví a neúctu k těm, kteří za náš národ a vlast položili své životy! Historický odkaz slavného Jihočecha, nezlomného vojevůdce a obránce českých práv Jana Žižky z Trocnova ve mně rezonuje a heslo „nepřátel se nelekejme, na množství nehleďme“ je to, co by měl mít každý Čech zaryto pod kůží. Já to tak mám a podle toho se snažím celý život žít. Nebylo to vždy jednoduché, život mě rozhodně nešetřil, jsem ale tady a budu se prát za úspěch našeho vlasteneckého hnutí i v těchto volbách!

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/jan-kadlec-patriot-spd-vedeni-jihocesky-kraj-ceske-budejovice.html

Zadavatel, zpracovatel: Svoboda a přímá demokracie (SPD)