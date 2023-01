Nejrozlehlejší plochu pro přestavbu v Kladně čeká obrovský rozvoj. Největším nynějším projektem v této oblasti je ICON Park s 230 byty, který dokonce vyhrál cenu odborné poroty 2022 v prestižní soutěži Projektu roku. Jaký je příběh tohoto projektu?

Realitní a investiční společnost GETBERG se dlouhodobě zaměřuje na bydlení v okolí Prahy a staví jedny z největších rezidenčních projektů ve Středočeském kraji. Jedním z takových projektů je ICON Park, který nastartuje rozvoj lokality Dubí, Kladno.

GETBERG má jasná kritéria pro výběr lokality

Společnost si vybírá lokality s potenciálem růstu a jasnými kritérii, přes které tzv. nejede vlak, ostatně ten je jednou z priorit. Vlaková nádraží se totiž v Praze neustále modernizují a více tak dokáží propojit hlavní město s městy ve Středočeském kraji. Další prioritou je také poloha snadno dostupná Praze i autem. Často se jedná o satelitní města v blízkosti dálnic.

Rozhovor s Kamilem Dunajem, ředitelem business developmentu ze společnosti GETBERG

Co splnila lokalita Dubí, Kladno?

“Když jsme začali hledat ideální lokality budoucnosti, v Dubí jsme objevili obrovský potenciál. Jedná se totiž o největší plochu k přestavbě v Kladně a tudíž je jasné, že ten rozvoj je nevyhnutelný a my ho plánujeme nastartovat.” říká Kamil.

V Dubí, Kladno se také nachází vlakové nádraží, které bude pravděpodobně s přírůstkem obyvatel procházet modernizací. V projektu ICON Park by měla vést pěší cesta přímo k tomuto nádraží.

Našli jste vhodnou lokalitu, a co dál?

“Projekt jsme kupovali již se stavebním povolením, protože před námi tady jiný developer plánoval stavět, ale ten projekt rozhodně neodpovídal kvalitě dnešního bydlení a také našim požadavkům, takže jsme se rozhodli s tím něco udělat. Tenkrát jsem byl ještě v oddělení developmentu a společně s týmem jsme navrhovali změny a vytvořili jsme vizi projektu. Upravili jsme ho architektonicky, funkčně i dispozičně.”

Jak probíhá spolupráce s městem?

“Když jsme začali řešit spolupráci s městem, šlo hlavně o to, do jakého rozsahu změn vlastně můžeme jít. Musím říct, že jsme zjistili, že i město má v plánu dlouhodobý rozvoj této části, takže spolupráce s nimi je, řekl bych, přátelská. Navíc jsme se sešli i s místními spolky, které mají iniciativu zlepšovat prostředí v Dubí, ve kterém žijí a díky nim jsme také získali náměty, které jsme posuzovali a vedli nás k dnešní vizi projektu. Ozvala se nám také městská policie a nabídla se, že by v projektu nainstalovala kamerový systém pro zvýšení bezpečnosti.”

Co bylo tedy v projektu změněno?

“Nejvíce jsme se zaměřili na přidanou hodnotu, funkčnost a design celého projektu. Do změny architektury tedy spadaly fasády, zvětšení balkonů a více promyšlené dispozice. Co se týče urbanismu, tomu jsme se věnovali spolu s architekty nejvíce. Přidali jsme hřiště pro děti, venkovní posilovnu a navrhli jsme park s pěšími cestami. Nakonec jsme ještě přidali komerční zónu s obchodem, kavárnou a mateřskou školou.”

Plánujete po dokončení tohoto projektu v lokalitě pokračovat?

“Tohle doufám není náš poslední projekt v Dubí, Kladno. Plánujeme tuto lokalitu i nadále rozvíjet s dalšími projekty a už teď myslíme na budoucnost. Právě proto jsme ICON Park navrhli tak, aby mohl navazovat na další projekty v jeho přímém okolí.“

Tento projekt vyhrál ocenění odborné poroty, překvapilo Vás to?

“My jsme v GETBERGu tajně doufali, že bychom mohli vyhrát ocenění v soutěži Projekt roku 2022, ale to že to bude od odborné poroty nás mile překvapilo. Velice nás těší, že ocenili náš přístup právě odborníci v oboru a takové ocenění jen potvrdilo, že jdeme správným směrem a velice si toho vážíme.”

Projekt s budoucností

Projekt ICON Park je ukázkovou čtvrtí pro život s novou občanskou vybaveností v blízkosti Prahy. Popularitu si byty získaly zejména u investorů a rodin s dětmi. Rozvoj této oblasti konkuruje pražským čtvrtím jako je například Karlín nebo probíhající rozvoj Palmovky. Rozhodně stojí za to, být u jeho počátku, protože GETBERG má v plánu z této lokality vytvořit jedno z nejžádanějších míst k bydlení.

