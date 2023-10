Příběh řidiče, který přešel od autobusů k popelářům

„V autobusu lidé nadávají, nám mávají“. Aleš Přibyl má řidičský průkaz snad na vše, co má kola, ale většinu své kariéry věnoval autobusům. Jednoho dne z legrace řekl známému v popelářském Mercedesu, že má lepší vůz než on autobus, a nakonec za volant svozového automobilu usedl také a do autobusu už by se nevrátil.

„V autě chci mít čisto jako v autobuse,“ usmívá se šofér a pendlování na lince mu neschází. | Foto: AVE