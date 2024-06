Rozhovor se Simonou Špačkovou.

Po úspěchu čtyř předchozích studií, nezůstává Simona Špačková stát. Tentokrát si vybrala Pardubice jako další město pro rozšíření svojí kosmetické sítě salónů. Přečtěte si, jak tato inspirativní podnikatelka změnila život nejen sobě, ale i osmi dalším ženám.

Moderátor: Dobrý den, Simono. Je skvělé vás tu mít. Jak se cítíte při otevírání dalšího salonu?

Simona Špačková: Dobrý den, děkuji. Jsem nadšená a trochu nervózní. Ale jsem velmi ráda, že pardubické studio je přesně podle mých představ a ženám nabízí kvalitní služby a působí v něm úžasný personál.

Moderátor: Co vás motivovalo k otevření dalšího salonu právě v Pardubicích?

Simona Špačková: Pardubice jsou krásné město, ke kterému mám osobní vztah, protože zde žije část mé rodiny.

Moderátor: Jaké jsou vaše kritéria při výběru lokalit pro nová studia?

Simona Špačková: Hledám místa s dobrou dostupností pro klienty. Dále beru v úvahu potenciální konkurenci a zájem o kosmetické služby v dané lokalitě.

Moderátor. Jak jste se rozhodla zaměstnat osm dalších žen?

Simona Špačková: Když vidím talent a vášeň pro kosmetiku u dalších žen, ráda jim dávám příležitost. Je pro mě důležité, aby každá členka mého týmu sdílela mé hodnoty a byla ochotná pracovat i sama na sobě. Tyto ženy nejenže pracují ve studiu, ale stávají se součástí naší kosmetické rodiny.

Moderátor: To zní jako skvělá pracovní atmosféra. Jaké máte poselství pro ostatní ženy, které by chtěly následovat váš příklad a začít vlastní podnikání?

Simona Špačková: Mým hlavním poselstvím je nevzdávat se a důvěřovat svým schopnostem. Každý začátek může být těžký, ale s odhodláním a prací to jde. Pokud váš sen naplňuje váš život smyslem, pak je to cesta, kterou stojí za to jít.

Moderátor: Simono, vidíme, že máte velké plány pro budoucnost. Můžete nám prozradit, zda máte v úmyslu otevřít další studia i v jiných městech?

Simona Špačková: Ano. Pardubice beru jako takový začátek ve větších městech. Mým cílem je rozšířit Studia Simona tak, aby byly dostupné co nejvíce klientkám a zároveň, aby nabídly pracovní místa dalším šikovným ženám.

Moderátor: A co vaše plány ohledně zaměstnávání dalších žen?

Simona Špačková: Zaměstnávání a školení dalších žen je pro mě prioritou. Ráda bych viděla, jak se další ženy rozvíjejí a rostou nejen v profesním, ale i osobním životě. Síť salónů Simona není jen místem práce, ale i místem podpory a inspirace.

Moderátor: Jakým způsobem získáváte nové zaměstnance do vašich salónů?

Simona Špačková: V tuto chvíli se mi ozývají slečny samy. Obvykle přes sociální sítě jako je Instagram, facebook, ale i na webových stránkách mohou najít informaci o tom, kam mají poslat životopis v případě zájmu.

Moderátor: Jaké byly vaše největší výzvy při rozšiřování podnikání a jak jste je překonala?

Simona Špačková: Jednou z největších výzev bylo najít správný tým lidí, kteří sdílejí stejné hodnoty. Důležité je také udržovat kvalitu služeb při rychlém rozšiřování. S tím jsme se vypořádala díky pečlivému výběru zaměstnanců a pravidelnému školení.

Moderátor: Děkuji vám, Simono, za inspirativní rozhovor a přeji vám mnoho úspěchů s novým salonem.

Simona Špačková: Děkuji vám za příležitost k rozhovoru a těšíme se na každou klientku, která nás navštíví.

Informace:

Vystudovala jsem obchodní akademii ve Svitavách. Po střední škole jsem žila nějakou dobu v Praze a pracovala na PSSZ, odtud jsem se vrátila zpět do svitav, poté jsem absolvovala kosmetický kurz a začala svoji praxi.

V roce 2021 po 4 letech svojí praxe jsem otevřela druhé kosmetické studio ve stejném městě (Svitavy).

V roce 2022 jsem otevřela třetí studio v Lanškrouně, v květnu roku 2023 studio v Litomyšli a v letošním roce v květnu jsem otevřela páté studio v Pardubicích.

Na konci roku 2023 jsem založila firmu Studia Simona s.r.o., která je jedinou kosmetickou sítí v České republice, která zaměstnává ženy na hlavní pracovní poměr, a kterou založila FO.

Všechna studia se zaměřují na kompletní kosmetickou péči, jak klasická ošetření, tak přístrojová, přes speciální ošetření akné – ve kterém jsem velmi úspěšní.

Všechny svoje zaměstnankyně si školím sama a starám se o celou správu všech studií.

V roce 2024 chystám ještě velkou změnu pro studio v Lanškrouně, kde je cílem vytvořit velký beauty concept, ve kterém budou součástí další nové tváře a služby.

Sama jsem perfekcionalistka a tak kladu velké nároky nejen na prostory, aby vypadaly, byly a působily na klientky krásně a pohodově, stejné nároky mám na ženy, které si vyberu do svého týmu, na první místě je u mě precizní práce a příjemné vystupování.

Jsme k nalezení na webových stránkách: www.kosmetikasimona.cz

Na instagramu: studia.simona

na facebooku:studia Simona – síť kosmetických salónů

Objednání je k nám možné přes všechny uvedené portály.



