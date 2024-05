„Jezdit s náklaďákem mi dává svobodu“

Foto: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Oleksandr Buhayov přišel do České republiky již před 18 lety a před 5 lety se přestěhoval z Prahy do Kladna. „Hledal jsem jistotu práce, která by mě bavila, a zkusil jsem pozici řidiče nákladního vozu u komunálních služeb. Tady vše funguje, jak má, takže bych práci doporučil každému,“ říká otevřeně.

Pan Buhayov nemá ve zvyku si stěžovat, ale když přijde řeč na zaměstnání, neskrývá, že je spokojený. „Řídit nákladní vůz je práce jako každá jiná, má své klady i zápory, ale já mám výhodu, že jsem získal práci u místní firmy, která se stará o odpady, a proto nejezdím nikam daleko, do práce to mám blízko a za volant se těším.“ Jeho zaměstnavatelem je společnost AVE Kladno, která se věnuje odpadovému hospodářství a údržbě komunikací, a Oleksandr Buhayov zde působí jako řidič menšího svozového vozu, v zimě pomáhá se sypačem. A protože má strojní průkaz na jeřáb, na pokyn městské policie vyjíždí i s odtahovým vozem – a to jej baví nejvíc.

Jak dlouho zde na Kladně pracujete?

Přímo na Kladně jsem teprve rok, před tím jsem pracoval čtyři roky na nedaleké pobočce na Fialce. Tam bylo více práce s údržbou silnice nebo zeleně, tady jezdím ještě se závozníkem a udržujeme pořádek kolem popelnic, v zimě pomáhám se sypačem.

Zdroj: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.Kolikrát vyrážíte s odtahovým vozem?

Firma AVE smluvně zajišťuje odtahy a uskladnění špatně parkujících vozů. Většina přestupků se zde ve městě řeší blokovou pokutou, ale když auto překáží, tak nás zavolají a vyrážíme.

Jak to funguje?

Kdykoli zavolají, vyrážím přednostně na místo. A mimo pracovní dobu jsem na telefonu, do práce to mám kousek, takže do požadovaných 30 minut jsem tam, kde je potřeba.

Ale co víkendy nebo když jdete s přáteli?

Mám výhodu, jsem abstinent. Do hospody zajdu, ale dám si nealko pivo. A když je potřeba, sednu do auta a jede se.

Tak si třeba chcete zajít na ryby, na fotbal…?

To mě bavilo, když jsem byl mladý. Teď jsem rád, že mám klid (úsměv). Je dobré mít stabilní práci a každé odpoledne i víkendy volné – a když policie potřebuje zajistit odtah, nijak mi to nevadí.

To jste člověk na svém místě, jak jste se k této práci dostal?

Před lety jsme se s manželkou přistěhovali do Kladna a hledal jsem zaměstnání. Zkoušel jsem i jiné profese, ale po pár měsících jsem toho nechal, někde ve skladu celý den nevidíte slunce, připadal jsem si jak pes uvázaný u boudy. Mám řidičský průkaz na nákladní vůz, jezdíval jsem s jeřábem, tak jsem se rád k této práci vrátil. V zimě, když je potřeba, vyjíždím se sypacím vozem, práce je tu pestrá, a to je dobré. Navíc u AVE nemusím jezdit nikam daleko, můj rajon je Kladno.

Zdroj: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Doporučil byste takové zaměstnání svému známému?

Určitě ano. Řídit nákladní vůz je práce jako každá jiná, má své klady i zápory, i tady platí, že vás musí práce bavit. Ale nikdo po vás nechce noční, dlouhé trasy, každý den můžete být doma (úsměv).

A co nějaké ty zápory, na co se v práci netěšíte?

Když jsem začínal, říkal jsem si, jestli mě to u firmy, která dělá hlavně svoz odpadu bude bavit. Ne každý si může připadat dobře, že je popelář (úsměv). Ale mě to začalo bavit a nemám se za co stydět. Občas se divím, co lidé k popelnicím odloží, ale co – já rád uklidím, mám z toho dobrý pocit a díky tomu i práci. Také používáme pěkná auta. Dřív jsem řídil velký jeřáb, tento odtahový Mercedes je o něco menší, dobře se ovládá, takže vlastně mám práci ještě jednodušší. Na co bych si stěžoval?

Děkujeme za rozhovor, přejeme hodně štěstí, a ať jste i nadále nejen ve své profesi spokojený!

Text: Michael Kudela