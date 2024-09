V říjnu otevře škola programování a digitálních dovedností Logiscool pro děti a mládež. Nabízí učební osnovy světové úrovně, certifikované jako "Excellent" organizací EAF.

Foto: Zadavatel

Věříme, že programování a digitální gramotnost se může naučit každý. Naše osnovy jsou navrženy tak, aby byly pro studenty poutavé, obsahují řadu herních prvků a zakládáme si na tom, že učení s námi je ZÁBAVA. Všechny moduly jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly různým věkovým skupinám od základních škol až po středoškoláky.

Úspěch dnes již nespočívá v pouhém zdatném používání technologií, nechceme aby děti byly jen pasivními příjemci digitálního obsahu, který je obklopuje. Našim cílem je, aby děti digitálnímu světu dobře porozuměly, znaly principy jeho fungování a dokázaly ho bezpečně ovládnout. Především děti učíme být tvůrci, nikoli jen uživateli.

Od října otevíráme kurz Digital Discovery, zaměřený jak na programování tak všeobecnou digitální gramotnost a dovednosti. Jeho obsah je velmi pestrý a děti se zábavnou formou seznamují a učí vše o digitálním prostředí a bezpečnosti na internetu. Seznámí se s digitálním kreslením, robotikou, tvorbou webových stránek, umělou inteligencí a řadou dalších témat.

Pro děti se zájmem o programování máme připraveny kurzy BLOX, využívající blokového programování pomocí barevných stavebních prvků, které jsou pro děti přehledné a snadno se s nimi naučí principy programovacího jazyka dříve, než přejdou ke klasickému textovému kódu. Ten by je v začátcích mohl odradit svou složitostí a rozsahem. Pro starší děti, které se už s programováním třeba na škole setkaly, otevíráme kurzy textového programování v jazyce Python a Unity.

Pro děti i rodiče v průběhu září nabízíme ukázkové hodiny, kde si děti s lektorem mohou vyzkoušet ukázku kurzu a rodiče získají veškeré potřebné informace k obsahu a průběhu vzdělávání. Lekce jsou zdarma a můžete se na ně přihlásit na našich webových stránkách. V průběhu všech kurzů rozvíjíme u dětí nové způsoby myšlení. Podporujeme kritické uvažování a posilujeme analytické a logické schopnosti, zároveň se soustředíme u studentů na kreativitu a kognitivní schopnosti. Tyto nepostradatelné dovednosti jsou za nás velice důležité pro budoucí uplatnění všech dětí v jakémkoliv oboru.

Naše výuka je zaměřena na praktickou část, učíme studenty prostřednictvím praktických příkladů a prací na projektech. Teorie je vyučována průběžně a vždy současně spojena s praktickou aplikací. Tímto způsobem získávají nejen teoretické znalosti, ale také budují pevné základy.

Na závěr bychom vás rádi pozvali na oficiální otevření Logiscool Hradec Králové s možností nahlédnout do prostor školy, které se chystá už na 18. září od 17 do 20 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na prezentaci kurzů a workshopů pro veřejnost i základní a střední školy. Budete moci nahlédnout do našeho vzdělávacího portálu a vyzkoušet si ukázku kurzů nebo programovací Bee-Boty. Jako doprovodný program vás čeká virtuální realita, Kostkoherna s výstavou modelů z Lega, hudební program s DJ, workshop žonglování a posezení s občerstvením.

Těšíme se na vás!