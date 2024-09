Ztráta práce nebo nástup do prvního zaměstnání po ukončení studia s sebou přináší mnoho otázek a nejistot. V první řadě na vás čeká přihlášení na úřad práce. I když se pro mnohé jedná o nepříjemnou povinnost, registrace na úřadu práce skýtá i řadu výhod. Jak se přihlásit na pracák?

Foto: freepik.com

Kdy a proč se vydat na úřad práce?

Přihlášení na úřad práce není povinné, ale odborníci ho doporučují v období ztráty zaměstnání, po mateřské dovolené nebo po dokončení studia. Proč? Registrace na ÚP vám zajistí nejen finanční oporu v podobě podpory v nezaměstnanosti, ale také přístup k volným pracovním místům a pomoc s hledáním nového zaměstnání.

Navíc vám je po dobu evidence na ÚP hrazeno zdravotní pojištění, takže se zbavíte dalších zbytečných starostí. Nevíte, kdy se přihlásit na pracák? Odpověď je jednoduchá, čím dříve, tím lépe.

Ideálně se zaregistrujte do 3 dnů od ukončení pracovního poměru nebo skončení statusu studenta. Další častou otázkou je, do kdy se přihlásit na úřad práce, aby nevznikl nedoplatek na zdravotním pojištění. Podle zákona na to máte lhůtu 30 dnů.

Jak se zaregistrovat na úřadu práce krok za krokem?

Bohužel registrace na úřadu práce online je možná jen částečně. Například některé formuláře si můžete stáhnout a vyplnit předem, což vám ušetří čas při samotné návštěvě úřadu.

Co potřebuji k přihlášení na úřad práce? Mezi základní dokumenty, které si s sebou musíte vzít, patří:

Občanský průkaz – slouží k ověření vaší totožnosti.

– slouží k ověření vaší totožnosti. Výpověď nebo dohoda o ukončení pracovního poměru – pokud jste přišli o zaměstnání, je nutné doložit, za jakých okolností k ní došlo.

– pokud jste přišli o zaměstnání, je nutné doložit, za jakých okolností k ní došlo. Zápočtový list a potvrzení o výši průměrného příjmu – jsou nutné k výpočtu výše podpory v nezaměstnanosti, vystaví je poslední zaměstnavatel.

a potvrzení o výši průměrného příjmu – jsou nutné k výpočtu výše podpory v nezaměstnanosti, vystaví je poslední zaměstnavatel. Evidenční list důchodového pojištění – slouží k evidenci všech období, během kterých jste byli účastníky důchodového pojištění.

– slouží k evidenci všech období, během kterých jste byli účastníky důchodového pojištění. Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání – nejvyšší dosažené vzdělání může být relevantní pro hledání nového zaměstnání.

Po předložení dokladů vyplníte žádost o zprostředkování zaměstnání, kde uvedete své profesní zkušenosti a požadavky na nové zaměstnání. Dále vyplníte žádost o podporu v nezaměstnanosti. Zažádat o ni můžete, pokud splňujete podmínky. Podle zákona na ni mají nárok všichni žadatelé, kteří za poslední dva roky odváděli důchodové pojištění nejméně po dobu 12 měsíců.

Pokud nevíte, jak vyplnit žádost o zprostředkování zaměstnání, nebojte se, není to nic složitého. Vzor najdete na webových stránkách úřadu práce nebo vám s jeho vyplněním poradí přímo na úřadě.

V případě, že máte zájem o opětovné přihlášení na úřad práce, můžete tak učinit po uplynutí 6 měsíců od domluveného nástupu do práce. Pokud nemáte dostatečné úspory a potřebujete pokrýt pravidelné výdaje, můžete si na pár měsíců sjednat půjčku nebo požádat o pomoc rodinu či blízké přátele.

Práva a povinnosti evidovaného uchazeče – co vás čeká?

Registrace na úřadu práce s sebou nese nejen práva a výhody, ale i povinnosti. Registrace není jen o pobírání podpory, ale především o aktivním hledání nového zaměstnání.

Mezi vaše povinnosti patří:

Aktivně si hledat práci – nestačí jen čekat na nabídky od ÚP, ale je nutné se aktivně zapojovat do hledání práce prostřednictvím pracovních agentur, online pracovních portálů a networkingu.

– nestačí jen čekat na nabídky od ÚP, ale je nutné se aktivně zapojovat do hledání práce prostřednictvím pracovních agentur, online pracovních portálů a networkingu. Účastnit se schůzek s konzultanty úřadu práce – konzultanti vám pomohou s hledáním práce, s tvorbou životopisu a motivačního dopisu i s přípravou na pracovní pohovory.

– konzultanti vám pomohou s hledáním práce, s tvorbou životopisu a motivačního dopisu i s přípravou na pracovní pohovory. Přijmout vhodné zaměstnání – pokud vám ÚP nabídne vhodné zaměstnání, které odpovídá vaší kvalifikaci a zkušenostem, jste povinni ho přijmout. Po odmítnutí vám může úřad zrušit evidenci.

Na úřadu práce si rovněž můžete přivydělat formou tzv. nekolidujícího zaměstnání. Nelze však překročit stanovený limit a práce vám nesmí bránit aktivnímu hledání práce.

Pokud si najdete plnohodnotnou práci, musíte o této skutečnosti ÚP do 1 dne informovat. Navíc do 8 dnů od nástupu do práce je třeba na úřad práce dodat kopii pracovní smlouvy. Tímto krokem potvrdíte ukončení evidence a oficiálně se stanete zaměstnancem. Následně vyplníte ukončení evidence na úřadu práce a máte hotovo.

Jak jste se mohli přesvědčit, přihlášení na Úřad práce ČR nemusí být raketová věda. S naším průvodcem se už neztratíte. Když si nejste jistí, nebojte se zeptat. Pamatujte na to, že úřad práce je tu od toho, aby vám pomohl postavit se zpátky na nohy a najít práci snů.

Autor: Petra Velíková