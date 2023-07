Přijďte na Festival planet pořádaný brněnskou hvězdárnou

Komerční sdělení

Na počátku byla tma. A pak vzniklo světlo. Tak začíná jeden z nejznámějších příběhů. Rozdíl mezi světem bdění a světem spánku, slunným dnem a ponurou nocí, místy s přirozenou tmou a oblastmi, které se dávno utopily v záplavě umělé záře – to všechno demonstruje Temnalóna, obří model temné planety Země. Obyvatelé města Brna i jeho návštěvníci se s ním seznámí od 10. do 16. července, resp. od 1. do 8. srpna na již tradičním Festivalu planet.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Přijďte na Festival planet pořádaný brněnskou hvězdárnou | Foto: Hvězdárna a planetárium Brno