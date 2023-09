Přijďte na Festival vědy a techniky. Bude to stát za to

Komerční sdělení

Elektronové mikroskopy. Mendel. Kaplanova turbína. Gödel. Raketový dispenzer. Co mají společného? Přece Brno! Jihomoravská metropole je totiž plná vědy a techniky, a my vám ukážeme, že to rozhodně není nuda. Nechte se vtáhnout do tohoto nadmíru atraktivního světa od pátku 8. září do neděle 10. září. Vstup zdarma, zve Hvězdárna a planetárium Brno.

Festival vědy a techniky. | Foto: Hvězdárna a planetárium Brno