Novoměstská radnice na pražském Karlově náměstí připravila pro své návštěvníky bohatý jarní kulturní program.

V neděli 17. března se na Novoměstské radnici uskuteční ojedinělý kulturní zážitek – FESTIVAL DELIKÁTNÍCH CHUTÍ. Ochutnáte pestrou škálu kulinářských lahůdek i nápojů z Mexika, Peru, Indonesie, Sicílie, Francie, Rakouska, Holandska, ale i Blízkého Východu nebo Argentiny, USA a mnoha dalších míst. Festival se koná v historických interiérech radnice, ale i na nádvoří a v přilehlém parku, což poskytne možnost užít si nevšední neděli v jedinečných kulisách s nebývalou atmosférou.Tento sváteční den vám nabídne tradiční i netradiční pokrmy z různých koutů světa, budete moci ochutnat pokrmy jak s masem, tak vegetariánské i veganské. Událost v sobě navíc spojuje skvěle dostupnou lokalitu hlavního města, jedinečnou historickou atmosféru této památky, kulturní vyžití v rámci metropole i komunitní, kulturní a společenský rozměr. Ředitel Novoměstské radnice Albert Kubišta k festivalu říká: “Festival delikátních chutí dávno není jen o jídle, ale také o spojování lidí. Přijďte k nám zažít vřelou atmosféru, milá sousedská setkání i pestrost turisticky vyhledávané události. Tato kulinářská cesta okolo světa slibuje přinést do srdce Nového Města nezapomenutelný zážitek pro všechny, kdo milují dobré jídlo, kulturu, ale i vybranou společnost.” „Dramaturgie festivalu je pokaždé pečlivě skládána a je pro mě velkou radostí vidět, jak se nabídka účastníků, kteří se hlásí, zpestřuje rok od roku.“ dodává Zuzana Menhartová, produkční festivalu.

20. března se ze zimního spánku probudí radniční téměř sedmdesátimetrová VYHLÍDKOVÁ VĚŽ, s ní i stálá expozice o historickém Novém Městě a panoramatické Praze a putovní výstava Stopy židovské přítomnosti. V tento den bude zahájena i fotografická výstava Photocontest, koná se do 7. dubna, kdy budete moci nakupovat na oblíbené prodejní jarní Pražské výstavě nožů Knives. Od 20. 3. do 26. 4. se seznámíte na výstavě Magie umění v Galerii v přízemí s dílem členů Spolu pražských výtvarných umělců a od 11. 4. do 5. 5. vystaví v Galerii ve věži své abstraktní obrazy Petra Kubík Nandrážiová v rámci výstavy Nahoru / Up. Následovat budou další výstavy.

Zdroj: archiv NRV historickém Velkém sále Novoměstské radnice si přijdou na své milovníci hudby. V rámci koncertní série Jazz Meets World zde vystoupí čtyři zpěvačky a čtyři kontrabasisté na česko islandském koncertu HlasKontrabas Oktet, poté švédsko finské Emil Branqvist Trio a američtí hudebníci Daniel Perez, John Patitucci & Adam Cruz Trio. Těšit se můžete i na tradiční koncert Dumy moji u příležitosti uctění památky ukrajinského básníka a národního buditele T. G. Ševčenka a koncert hudebního společenství Lieder Company Prague Písně s vůní Moravy nebo 25 mladých hudebníků na koncertu Harvard – Westlake Chamber Orchestra – Los Angeles USA. Po několika letech se vrátí na radnici i mužská vokální skupina Vosk, vystoupí zde též italský pěvec Adolf Corrado, loňský absolutní vítěz slavné soutěže BBC Cardiff Singer of the World. Pro nejmladší posluchače je připraveno několik dopoledních koncertů Filharmoniště.

3. 3. nabídne chráněná dílna Lemniskáta – život bez bariér další benefiční aukci výtvarná díla a 18. dubna bude zahájen čtyřdenní jubilejní 50. Veletrh starožitností Antique. Tématem této známé čtyřdenní dubnové akce bude Skrytá hodnota starožitností – UDRŽITELNOST a slavnostní atmosféru doplní bohatý doprovodný program. Od jara si užijete opět i KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY Novoměstské radnice s poutavým výkladem vhodným i pro děti, které se konají až do podzimu v předem plánovaných termínech.

