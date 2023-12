Jeden z našich ozbrojených sborů, Vězeňská služba České republiky, slaví v letošním roce 30 let od svého vzniku.

Foto: Vězeňská služba České republiky

Ano, je tedy stejně stará, nebo mladá, chcete-li, jako naše Česká republika. Za tu dobu nejen dospěla, ale věřím, že i dozrála a zmoudřela. Třicet let již funguje Vězeňská služba České republiky, třicet let poskytuje specifické služby, kterými chrání společnost před nebezpečnými pachateli trestné činnosti. Také pomáhá narovnávat vztahy mezi pachateli a společností, pachateli a oběťmi, ale i mezi pachateli a jejich nejbližšími, kteří často bývají v roli dalších obětí rovněž velmi citlivě zasaženi.

Současná vězeňská služba naplňuje krok za krokem teze, z nichž vychází moderní vězeňství. Naplňuje je ale v podmínkách, které ve své třicetileté historii mohla jen málokdy označit za optimální. Jsem pyšný a hrdý na všechny své kolegy a kolegyně, kteří svou práci, službu a poslání myslí vážně, spojili ji se svým osobním životem a slouží tak své zemi, svým kolegům.

Zdroj: Vězeňská služba České republikyBěhem třiceti let trvání vězeňské služby se naše vězeňství bezpochyby otevřelo laické i odborné veřejnosti. Je aktivní na mediálním poli. Vězeňská služba se každoročně účastní řady veřejných akcí, přehlídek a veletrhů, kde představuje široké i odborné veřejnosti práci a fungování sboru. Cílem účasti na těchto akcích je nejen ukázat veřejnosti, jak vězeňská služba funguje a proč tak funguje, ale také přivést do sboru nové lidi.

V dnešní nejisté době nabízí vězeňství smysluplnou práci s jistotou pravidelného výdělku a celou řadou různých benefitů. Oproti jiným profesím Vězeňská služba ČR nabízí delší dovolenou, pravidelný příjem, systém péče o zaměstnance, a v souvislosti s poptávaným služebním či pracovním místem náborový příspěvek či jiné finanční benefity a příplatky na dovolenou či na sportovní a kulturní vyžití.

Zdroj: Vězeňská služba České republiky Za třicet let se prostředí českých věznic významně zlepšilo. Zmodernizovalo se vybavení, prosadily se nové hygienické a estetické standardy, postavila se řada nových ubytoven, vzniklo několik nových věznic či jejich poboček, zavedly se nové výchovné programy, nové formy zaměstnávání i motivační zájmové činnosti pro vězněné osoby. To vše se projevuje na efektivitě výkonu trestu odnětí svobody a úspěšnosti resocializace odsouzených. Zároveň to ale významně ulehčuje náročnou práci vězeňského personálu, ať již uniformovaných příslušníků sboru, jako jsou strážní či dozorci, tak i občanských odborných zaměstnanců, především vychovatelů, pedagogů, zdravotníků.

Práce ve vězeňství je bezpochyby náročná a není pro každého. Může být zajímavá pro ty, kteří jsou zastánci tradičních hodnot, pro ty, kteří jsou ochotni sloužit své zemi a vidí v této službě smysl i naplnění svých osobních potřeb, či pro ty, kteří mají rádi výzvy a jejich překonávání. Je to pravá práce pro opravdové srdcaře, a proto se můžete spolehnout, že kolektiv, do kterého se jako nováček dostanete, bude složený z podobně založených kolegů a budete se na ně moci ve všem spolehnout.

genmjr. Simon Michailidis, generální ředitel VS ČR