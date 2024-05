Městské lesy Doksy, s. r. o., Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) & O LESE, z. s. vás srdečně zvou na již 2. ročník

Dne otevřených lesů v Doksech.

Kdy: 18.5.2024, 9:00-17:00

Kde: Lesopark u jezera, Doksy (ulice U nádraží)

Program v Lesoparku u jezera nabídne příležitost nahlédnout nejen do problematiky práce lesníků a života lesních ekosystémů! Prostřednictvím návštěvy jednotlivých stanovišť se z povídání lesníků dozvíte zejména:



* proč a jakým způsobem lesníci těží dřevo, zda vůbec dřevo potřebujeme,

* co obnáší práce lesníka či dřevorubce, jaká jsou rizika při práci v lese,

* jaké krajinné prvky lesníci chrání, jaké chráněné lokality se v dokeských

lesích nachází,

* kterými zásadami se lesníci řídí při tzv. přírodě blízkém hospodaření v lesích,

* čím a proč v lese měříme dříví, co vše můžeme ze dřeva vyrobit,

* proč hospodařit také s lesní zvěří, proč je nutné některé živočichy vysloveně

hubit/chránit,

* jak se v lese bavit!