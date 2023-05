Minifestival Ovínění letos nabídne pestrost chutí lahodného vína, prosecca či sektů. Nejen moravská, ale také světová vína, prosecca a sekty představí zejména opavské vinotéky a prodejci v příjemném prostředí střešní terasy Společenského a obchodního centra Breda & Weinstein v Opavě. Přiťuknout si sklenkami bílého nebo červeného budete letos moci už v pátek 16. června od 16:00 hodin na střešní terase.

Foto: Roman Fourcase Pelderl

„První příchozí rozhodně neprohloupí. Pro 10 nejrychlejších je připraven nabitý čip v hodnotě 500 Kč k uplatnění v rámci vybraných atrakcí areálu Skalka Family Park, dalších 20 obdrží možnost bezplatného výstupu na opavskou Hlásku,“ zmiňuje Jan Černý, ředitel Turistické oblasti Opavské Slezsko, z.s.

Zdroj: Roman Fourcase Pelderl

Stejně jako předchozí ročníky je vstupenkou na akci degustační sklenice, do které jsou návštěvníkům rozlévány degustační vzorky. Sklenici zakoupíte u vstupu na akci za 80 Kč.

Neméně zajímavý bude také program akce. Návštěvníci se hned v několika živých vstupech dozví z úst odborníků pár zajímavých tipů k párování pokrmů s vínem. No a co by to bylo za teorii bez praxe? Po povídání návštěvníci vyhodnotí ochutnávkami, jak perfektní bylo napárování vína s pokrmem.

Zdroj: Roman Fourcase Pelderl

„Za zmínku rozhodně stojí skutečnost, že akce je charitativní a část výtěžku podpoří dvojčata Šimona a Matěje Riemelovy z Bohuslavic, kteří trpí dětskou mozkovou obrnou, epilepsií a mentální retardací. Věřím, že můžu prohlásit, za všechny zúčastněné, že jsme velmi rádi, že můžeme tímto způsobem přispět dobré věci,“ dodává Kateřina Drábová, Marketingová Coordinatorka OC Breda & Weinstein.

Pořadateli Ovínění jsou Opavské Slezsko a Breda & Weinstein.

Další aktuální informace k akci a programu naleznete v události na Facebooku.

Zdroj: Roman Fourcase Pelderl

Víno moravské i světové, prosecco i sekt, poteče proudem na Minifestivalu Ovínění v pátek 16. června od 16 hodin. Na zdraví!

Zdroj: zadavatel inzerce