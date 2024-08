Novinkou srpnové části šestého ročníku Festivalu planet Brno budou vystoupení známých performerů – Tomáše Opravila z Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně a Martina Rybáře z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kteří vždy v 18 hodin předvedou zajímavé chemické nebo fyzikální experimenty. Každý den ve 20 hodin se všichni kosmoplavci u Astrosféry dočkají krátkých vystoupení/komentářů – Jiřího Duška či Jana Píšaly z brněnské hvězdárny nebo Tomáše Přibyla z Technického muzea v Brně. V sobotu 10. srpna přijdou na návštěvu Marek Svitek a Magdalena Šittová, dva kaskadéři, kteří se podíleli na vzniku mezinárodního blockbusteru, filmu Duna.

Hlavní atrakce, tedy čtveřice vesmírných modelů o průměru deset metrů, bude k prohlédnutí od 5. do 11. srpna za příznivého počasí vždy od 14 do 23.30 hodin. Před cestou se ale vždy podívejte na www.festivalplanetbrno.cz, abyste měli jistotu, zda jsou modely skutečně nafouknuty či vyfouknuty. Situace se totiž může měnit z minuty na minutu! Na témže místě najdete i program letního kina s vesmírnou duší nebo projekce v digitálním planetáriu.

Rozhodně neváhejte a potkejte se od 5. do 11. srpna s vesmírem, který – jak známo – začíná právě v Brně. Další šanci na takové setkání, nemající ve světě obdoby, dostanete zase až za rok.

Odpovědi na otázky, které si někdo určitě položí:

Modely budou vystaveny od 5. do 11. srpna od 14 do 23.30 hodin v parku na Kraví hoře.

Zda bude instalace nafouknutá, určuje počasí a jeho předpověď. Vždy se podívejte na www.festivalplanetbrno.cz

Planety svítí pořád, ale patrné je to až po soumraku, tj. po 20. hodině.

Uvidíte Astrosféru, Terralónu, Temnalónu a Lunalón.

Ano, budou připraveny k vystavení 4 modely. Ne, víc jich vystavit nepůjde.

Ano, festival je zdarma a do parku můžete vzít jak děti, tak psy. Ne, nejezděte prosím autem, ale šalinou!

K dispozici je omezená nabídka občerstvení, nikdo vám nebrání, abyste si vzali své.

Ne, výstava není putovní, je jen a pouze v Brně.

Program a všechny praktické informace najdete na www.festivalplanetbrno.cz