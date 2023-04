Stopy v písku je unikátní dokument o putování pouští na cestě za vlastní duší z dílny průvodců projektu SoulAdventure. Jeho promítání proběhne v úterý 2. května od 17:30 v Bio Oko v pražských Holešovicích.

Film sleduje autentické příběhy tří normálních lidí, kteří v tichu saharské pouště hledají odpovědi na to, co v životě chtějí a kdo opravdu jsou. Po uvedení filmu bude následovat diskuze s tvůrci: průvodkyní Terezou Černohorskou a filmovým poutníkem Michalem Ďurkove. Svým osobním příběhem o saharském putování je doplní poutnice Olga Bušková.

Odpradávna jezdili lidé do pouště naslouchat, hledat svou vnitřní pravdu a to, co nás přesahuje. Film Stopy v písku zachycuje příběhy odvážných poutníků na cestě za tímto hledáním. Umožňuje nahlédnout do tajů Sahary, a ještě více do tajů lidské duše. „Bylo mým velkým snem, aby se kouzlo Sahary mohlo dotknout i těch, kteří za ní zrovna nemůžou jet. Abychom její horký polibek dovezli k nám do Čech, natočili jsme se SoulAdventure dokument Stopy v písku. A teď je tu. Překrásný, srdce otevírající a duši rozechvívající,“ říká Tereza Černohorská, producentka filmu, průvodkyně a spoluzakladatelka SoulAdventure. Trailer k filmu je ke shlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=1RLWRLboH78.

Unikátní dokument z blízka zachycuje velice osobní příběhy tří poutníků, kteří se s průvodci a dalšími poutníky vydávají do Saharské pouště pohlédnout z odstupu na své životní křižovatky, dilemata a bolesti. Hledají smíření se změnami, které život přináší, svou vlastní autenticitu, živelnost a odvahu žít svůj život naplno, v souladu sami se sebou. "Chtěli jsme vytvořit film o tom, že je možné žít svoji pravdu, být opravdoví, zranitelní, milovat i nenávidět, dávat i brát, kreativně tvořit, padat a vstávat. Dělat chyby a učit se z nich," doplňuje Martin Černohorský, producent filmu, průvodce a spoluzakladatel SoulAdventure. Lístky na květnové promítání v Bio Oko je možné koupit zde: bit.ly/3Mwwqku



Putování Saharou se SoulAdventure

Jedná se o dvou až třítýdenní cestu, při které putujete společně s průvodci, s karavanou velbloudů a beduínů, kteří připravují jídlo, nesou vodu a bagáž. Jak průvodcovství probíhá? Představte si, že se vydáte na cestu temným lesem vlastní duše, při které vás někdo doprovází. Kráčíte vaší cestou, vaším tempem, sledujete váš příběh. Za pomoci baterky vám průvodci nasvěcují různé temné kouty a ukazují možné cesty a také torničku s nástroji, technikami a úkoly, které vás na cestě podpoří. Při cestě se naučíte, jak se v poušti pohybovat, abyste tam byli v klidu a bezpečí. Vznikne tak bezpečný prostor, ve kterém lze vše sdílet beze strachu z hodnocení.

Michal Ďurkove – Soul guide

Michal se věnuje primárně individuálním sezením. Ke klientům a do SoulAdventure přináší hluboký klid, přesnost a kovářské řemeslo. Zároveň vede projekt Janovické louky.

Tereza Černohorská – Soul guide

Tereza je zakladatelka a matka projektu. V SoulAdventure se stará o supervize průvodců a krásno. Můžete ji potkat ve filmu Stopy v písku a občas na Janovické louce. Její hlavní náplní je teď péče o tři malé děti.

Olga Bušková – saharská poutnice

Olga je nevšední interiérová dizajnérka, která své klienty učí cítit prostor kolem a bydlet srdcem. V diskusi po promítání divákům přiblíží, v čem a jak jí poušť inspirovala na její životní a tvůrčí cestě.

SoulAdventure

SoulAdventure je společenství průvodců nabízející lidem podporu při cestách do tajů přírody a vlastní psychiky. Organizují a provádí poutě, dlouhodobé programy, workshopy i individuální sezení, které tě povedou k hlubšímu poznání a prožívání sebe sama. Ve svém portfoliu mají aktuálně Putování Saharou, o kterém vznikl i film Stopy v písku, dále roční cyklus Sebevědomá žena, rozvojové workshopy na Janovické louce a mnoho dalšího. Více informací najdete na https://www.souladventure.cz/.

