NC Královo Pole pořádá výjimečnou akci. Spolu s předními basketbalisty pomůže přispět na dobrou věc.

Foto: Zadavatel inzerce

„Pomáhat je lidské a my jsme hrdí na to, že se do tak zásadní pomoci můžeme zapojit i my. Pomoc vážně nemocným dětem a jejich rodinám v jejich složité životní situaci i podpora probíhající výstavby dětského hospicu nám dává smysl,“ říká Edita Smělíková, marketingová manažerka NC Královo Pole a doplňuje: „Věřím, že poslední listopadovou neděli se nás sejde co nejvíc a budou padat basketbalové rekordy.“

Od 15:00 do 18:00 hodin bude nákupní centrum pod taktovkou předních českých basketbalistů i jejich fanoušků. Pro dobrou věc budou házet koše Hana Horáková, Edita Šujanová, Viktor Půlpán, Ondřej Šiška, Natálie Stoupalová nebo Simona Sklenářová. Zastřílet si na koš a pomoct Domovu pro Julii může každý návštěvník. Stačí přesně mířit, dát koš a Nákupní centrum Královo Pole sportovní úspěchy zhmotní v peníze.

Jako bonus čeká návštěvníky odpoledne plné zábavy, soutěží, sportovních exhibicí a autogramiáda hráčů.