Půvabné podhorské městečko v malebné náruči Beskyd vás překvapí svou rozmanitostí a hned po první návštěvě vás chytne za srdce. V jednom z nejkrásnějších měst na Valašsku nebudete mít nouzi o fajn zážitky a budete se k nám rádi vracet.

Libušín | Foto: www.visitroznov.cz

Vydejte se na procházku nádherným městským parkem, kde se nadechnete z plných plic čerstvého vzduchu a naučný chodník vás dovede ke Karlově kopci, kde vystoupáte až k proslulé Jurkovičově rozhledně. K překrásné dřevěné stavbě se dostanete za pouhých 45 minut chůze, a to i s malými dětmi nebo terénním kočárkem.

Jurkovičova rozhlednaZdroj: www.visitroznov.cz

Odtud je to jen pár kroků do Valašského muzea v přírodě https://www.nmvp.cz/roznov, na které jsme právem pyšní a patří mezi nejstarší muzea svého druhu ve střední Evropě. V areálech muzea (Dřevěné městečko, Valašská dědina a Mlýnská dolina) se koná celá řada zajímavých akcí např. 6.-9.7. Rožnovské slavnosti či 4.-6.8. Jánoštíkov dukát. Na obě akce můžete do Rožnova přijet stylově parním vlakem!

Výlet si udělejte na nedaleké Pustevny a zastavte se v opraveném Libušíně https://novylibusin.cz/ nebo můžete vyrazit na Stezku Valaška. Selfie si udělejte u sochy pohanského boha Radegast a dojděte až na vrchol Radhoště ke kapli sv. Cyrila a Metoděje a pokochejte se úžasnými výhledy do okolí. TIP! Z Rožnova p.R. na Pustevny Vás vyveze autobus, zpátky můžete do Rožnova dojít pěšky.

Kaple Cyrila a MetodějeZdroj: www.visitroznov.cz

Odpočinout si u nás můžete v mnoha útulných kavárnách s milou obsluhou nebo v zahradních restauracích s příjemnou atmosférou např. u hudebního altánku v městském parku. V Rožnově p.R. pamatujeme i na malé návštěvníky a vaše děti můžou využít přívětivá dětská hřiště.

Atraktivní poloha města vybízí k pohodovým výletům po Cyklostezce Bečva https://www.cyklostezkabecva.cz/ nebo máte na výběr z nepřeberného množství náročnějších trailů v Beskydech s možností využití cyklobusu. Není nic lepšího, než si po sportovním výkonu smočit nohy v řece anebo svlažit rty v chmelovém moku. A když už jsme u toho piva, v Rožnově pod Radhoštěm najdete pivovar s dlouholetou tradicí. V jeho areálu se nachází dětské zábavné centrum, pivní lázně, restaurace a Málkova čokoládovna. Děti vás jistě zatáhnou do Gibon parku, kde je lanové centrum a spousta atrakcí. Hned vedle je rožnovské koupaliště s pěkným výhledem na Radhošť, které oceníte zvlášť v parných vedrech.

Hledáte gastro zážitky, chcete ochutnat valašské speciality anebo si jen tak zalenošit ve wellness? To všechno v Rožnově https://www.roznov.cz/ najdete!

Zastavte se u nás v informačním centru na náměstí, kde vám ochotné kolegyně pomůžou naplánovat váš výlet. Dokonce si zde můžete zapůjčit kola/ekola či koloběžku. Domů si pak můžete dovést originální suvenýr z Valašska. A dejte nám vědět, jak se vám u nás líbilo. A nakonec nám určitě potvrdíte, že jeden den opravdu nestačí…

Mrkněte na naše webové stránky, kde najdete veškeré informace https://visitroznov.cz/