Dřevosochaři z celé republiky budou tvořit sochy, které budou draženy v aukci. Zveme všechny zájemce z řad dražitelů i diváků na aukci soch, která začne v sobotu 20. května v 17 hodin v zahradě Riedelovy vily v Desné. Výtěžkem z aukce chceme přispět na rekonstrukci Riedelovy vily.

Foto: Město Desná

XXI. ročník – Sympozium Desná 2023, od 15. do 20. května

Během týdne zde budeme postupně zveřejňovat fotografie soch, které budete moci vydražit v aukci. Ta se uskuteční v sobotu 20. května od 17 hodin v Desné v zahradě Riedelovy vily.

Socha č. 1

Zdroj: Město Desná

Socha č. 2

Zdroj: Město Desná

Socha č. 3

Zdroj: Město Desná

Socha č. 4

Zdroj: Město Desná

Socha č. 5

Zdroj: Město Desná

Socha č. 6

Zdroj: Město Desná

Socha č. 7

Zdroj: Město Desná

Socha č. 8

Zdroj: Město Desná

Socha č. 9

Zdroj: Město Desná

Socha č. 10

Zdroj: Město Desná

Socha č. 11

Zdroj: Město Desná

Socha č. 12

Zdroj: Město Desná

Socha č. 13

Zdroj: Město Desná

Socha č. 14

Zdroj: Město Desná

Socha č. 15

Zdroj: Město Desná

Riedelova vila

Riedelova vila, která byla v roce 1993 zapsaná jako kulturní památka, patří k architektonickým skvostům Desné. Vzorem pro její stavbu byla severoitalská reprezentační sídla.

V letech 1893 - 1894 ji nechal postavit Josef Riedel ml. (syn sklářského krále Josefa Riedela). Rod Riedelů patří k nejvýznamnějším sklářským rodům nejen u nás, ale i ve světě. V Jizerských horách dokázali Riedelové v průběhu tří generací vytvořit takové sklářské impérium, které se řadilo k celosvětově nejvýznačnějším. Jednou z nejvýraznějších postav rodu Riedelů je beze sporu Josef Riedel, který si vysloužil přezdívku „sklářský král“. Stal se zakladatelem velkého sklářského impéria a v jeho stopách šli i jeho synové. Jednou z dochovaných připomínek těchto časů je právě zmiňovaná Riedelova vila.

Je vybudována ve stylu severoitalské architektury a stavbu provedl místní stavitel Stefan Umann na základě architektonického návrhu, který vypracoval ateliér Krajinské stavební společnosti v Lublani, a projektu jabloneckého architekta Arweda Thameruse. Interiér zařizovala firma pražského architekta Jindřicha Röhrse.

Vilu obklopoval rozlehlý park s jezírky a vodotrysky, bylo zde zahradnictví se skleníkem a rybník.

Pro zajímavost, Riedlova vila stojí na místě někdejších vodoléčebných lázní založených Dr. Josefem Schindlerem. Ten ale v roce 1851 přijal nabídku nastoupit na místo Vincenta Priessnitze do Jeseníku a význam desenských lázní upadal. Posléze byl objekt prodán a využit k technickým účelům. Později jej koupil právě Josef Riedel mladší a na místě bývalé brusírny vybudoval honosnou vilu.

V roce 1924 zemřel a zanechal dědictví svým dvěma synům, Waltrovi a Arnovi. Walter Riedel vilu v roce 1927 částečně přestavěl. Rodina Riedelů ve vile žila až do roku 1945, kdy byli odsunuti a jejich majetek byl zkonfiskován. Následně byla vila využívána k různým účelům, a v důsledku toho také bohužel vnitřně upravována. Po válce v ní bydleli vojenští inženýři, poté tu byly zřízeny kabiny pro fotbalové hráče a 2 bytové jednotky, od roku 1951 tu byla učňovská škola s internátem. Od roku 1955 byla (do roku 2022) v přízemí umístěna mateřská škola a první patro sloužilo jako jesle. To vše nenávratně poznamenalo interiér budovy. Dnes je ve vile kulturní a informační středisko s knihovnou, stálou expozicí regionální historie a archivem. Konají se zde výstavy, svatby, koncerty, přednášky a jiné kulturní akce.

Budova s členitým půdorysem má polozapuštěný suterén a tři nadzemní podlaží. Třetí podlaží je včleněno do vysoké valbové střechy kryté břidlicí. Vstupní průčelí zdobí věžička. Stejně jako střecha jsou bohatě členěné fasády. Zdobeny jsou rizality, arkýři, balkóny a terasami. Další ozdobou jsou umělecké kovářské prvky. Riedelovi byli velmi zámožní, což se projevilo i na vnitřním vybavení vily, mobiliář se však bohužel nedochoval.

