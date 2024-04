Království lesa na Lipně zahajuje denní provoz a bude to velká sláva!

Foto: LIPNO SERVIS s.r.o.

Pomalu, ale jistě se nám blíží poslední dubnový víkend a pokud přemýšlíte, kam s dětmi vyrazit, máme pro Vás ideální tip. Vyrazte si k největší vodní ploše v republice na Lipno. Právě tento víkend tam slavnostně zahajuje denní provoz dětský ráj plný zábavy, Království lesa.

Vše vypukne úderem 10:00, takže doporučujeme přijet na hlavní parkoviště P1 včas. Parkování je samozřejmě zdarma. Ke Království lesa se dostanete několika způsoby. Buď se necháte vyvést lanovkou Lipno Express a popojdete cca 300 metrů, nebo využijete Stezkabus, který Vás zaveze až ke vchodu a pro sportovně založené doporučujeme klidnou procházku.



A na co se Vaše děti i Vy můžete těšit?

Čeká Vás bohatý program plný her a soutěží pod vedením lišáka Foxe, atraktivní ceny, zábavný kejklíř Slávek, chůdaři, Bibibum a mnoho pohádkové zábavy.

K přání úspěšné sezóny se navíc připojí i populární Youtuber Jakub Destro! Ten si nachystal vědomostní kvíz o super ceny.

A to není všechno!

Těšit se můžete na dobrodružství v rozlehlých lanových centrech inspirovaných stezkami zvířat, na Království zvířátek, kde přibylo pár nový obyvatel. Například králík divoký, český strakáč nebo drobné ptactvo. A nebojte, nebudou chybět ani všemi oblíbené kozičky. Ke slavnostnímu otevření se připojí také ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, která zde bude mít edukativní stánek.

Vaše hladové žaludky naplní naše kvalitní občerstvení a pokud budete mít s sebou hyperaktivní dítě, vyřádit se bude moci na našich obřích trampolínách.



Užijte si spousty zážitků

Na Lipně ovšem nenajdete jen Království lesa, ale spoustu parádní zážitků. Dominantou v areálu je unikátní Stezka korunami stromů. Ta vám umožní prozkoumat krásu šumavské přírody i krajiny a podívat se na něj z nové perspektivy. Projdete se po 675 metrů dlouhé stezce, která Vás povede ve výšce 24 metrů nad zemí. Po cestě si užijete mnohá adrenalinová zastavení a pak se vydáte do výšky 40 metrů nad zemí, do samotné věže této stezky. Otevřeno mají každý den od 10:00 do 18:00.



Pokud milujete jízdu s větrem ve vlasech, může vyzkoušet sjezdové koloběžky od Stezky korunami stromů k lipenskému náměstíčku. Trasa je dlouhá 4 km a bezpečná i pro děti. Půjčovnu najdete kousek od výstupu z lanovky Lipno Express.

Vyzkoušejte lanový park nebo Bikepark

V sobotu 27. dubna se kromě Království lesa otevírá i lanový park. Najdete zde nakolik okruhů pro začátečníky i pokročilé, včetně oblíbeného přejezdu přes místní rybníček. Bát se nemusíte, protože vše Vám vysvětlí místní špičkově vyškolení instruktoři.

Kdo má rád adrenalin, neměl by minout Bikepark Lipno. Přijeďte si vyzkoušet zábavu na klopených zatáčkách, terénních vlnách, kamenných polích a dřevěných lávkách. Najdete zde dvě trasy. Lehčí modrou, která je dlouhá 1,8 km a pro odvážnější máme červenou. Ta měří cca 1,2 km. Na start se dostanete pohodlně našimi lanovkami, které Vám vyvezou i Vaše kola.



Pokud nemáte zrovna úplně vhodné kolo na sjezd, nevadí. V půjčovně Intersport Rent Element Vám kola rádi zapůjčí.

Pokud byste při rychlém balení, něco zapomněli, žádný problém! Přímo v areálu je velká prodejna Intersport a tady seženete vše, na co si jen vzpomenete. Včetně doplňků stravy. K tomu nechybí půjčovna kol, elektrokol silničních koloběžek, lodí, člunů, nebo inline bruslí.

Ať už do Rodinného areálu Lipno přijedete slavit v Království lesa, odpočívat, výletit, určitě neuděláte chybu.

