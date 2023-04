Lepší kondice, vztahy v práci i čistější ovzduší. To slibuje tradiční výzva spolku AutoMat.

Už po třinácté se budou letos lidé z celého Česka během května navzájem vyzývat k využívání kola, chůze či běhu pro cestování do práce a z práce. Budou tak zlepšovat svou fyzickou a psychickou kondici, stmelovat pracovní kolektivy i pomáhat svým městům k lepší infrastruktuře. To vše v rámci akce spolku AutoMat, která nalákala loni na 25 000 lidí v rámci 2 600 firem.

Přidáte se taky?

Registrace do Květnové výzvy je pro jednotlivce i firemní týmy z celého Česka otevřená do konce dubna. Stačí se registrovat, uhradit startovné, počkat na startovní balíček s tričkem a pak už jen celý květen nahrávat své udržitelně překonané cesty do systému (na webu, pomocí appek či gpx souborů). V systému loni naskákalo 6,3 milionů společně šetrně překonaných kilometrů, a tedy přes 800 tun ušetřeného CO₂ ve srovnání se stejnými cestami vykonanými autem. Do organizace se k pořádajícímu spolku AutoMat letos přidává 51 měst, kde se uskuteční stovky doprovodných akcí.

Data o trasách pomáhají

„Výzva podporuje všechny možné formy bezmotorové dopravy – kola, koloběžky, běh, chůzi, skejt nebo brusle,” říká koordinátorka výzvy Dominika Lenthárová z AutoMatu. „Nejde nám o počty kilometrů, ale celkově o změnu pohledu na dopravu ve městech a naše vlastní dopravní návyky. Cílem výzvy je zamyslet se nad tím, jak náš každodenní výběr dopravního prostředku ovlivňuje nejen naši fyzickou i psychickou kondici, ale i kvalitu ovzduší, přírodu celkově a náš společný veřejný prostor,“ dodává Dominika Lenthárová. Anonymizovaná data o trasách získávaných v rámci Květnové výzvy pomáhají městům získat přehled o tom, kudy se jejich obyvatelky a obyvatelé dopravují a jakou infrastrukturu k tomu přirozeně využívají. Data Do práce na kole už takto využívají např. v Ostravě nebo v Brně.

Ne nejdál, ale pravidelně

Hlavní kategorií výzvy Do práce na kole je Pravidelnost týmů. Organizátoři a organizátorky v každém zapojeném městě losují z týmů, které splní limit pravidelnosti nad 66 % aktivních cest. Výherci pak obdrží zajímavé ceny od partnerů výzvy Do práce na kole, např. nextbike, AZUB a Loxper. Pro všechny účastnice a účastníky výzvy jsou připraveny výhodné nabídky, slevy a Akce na triko. Měsíční výzvu pak zakončí v zapojených městech závěrečné večírky s vyhlášením vítězů a doplní i cyklojízdy. Ta pražská se uskuteční 3. června 2023.

