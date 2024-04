Legendy české gastronomie, hvězdné koncerty a talkshow – to je Prima FRESH festival 2024. Jedinečná příležitost vyzkoušet to nejlepší z české gastronomie na jednom místě se naskytne o víkendu 25. a 26. května na Hradě Špilberk.

„Co by to bylo za festival bez Zdeňka Pohlreicha. Hlavní stage tedy ovládne jako už tradičně tato osobnost české gastronomie. Pozvání přijal také Pavel Berky nebo Mirka Van Gils. Hvězdná přehlídka tím ale nekončí, také letos bude špičkové menu nabízet vyhlášené Café Imperial Zdeňka Pohlreicha ve spolupráci s Valoria Catering, svoji kreativitu předvede Petr Heneš a jeho olomoucké Long Story Short a restaurace, kde se psala historie české gastronomie – Alcron Restaurant pod vedením Josefa Křížka,“ vybírá ty největší hvězdy festivalu jeho ředitel Petr Jirásek.

Nebudou chybět lokální podniky, street food v podání například Arslan Buzz, BBQ boys nebo Street food Vietnam, Coffee stage ve spolupráci s SCA ČR, Škola čepování od Pilsner Urquell, řemeslné pivovary, široká nabídka vín a mnoho dalšího.

Kromě skvělého jídla se bude servírovat i pořádná nálož zábavy. Letošní žhavou novinkou je Talk Stage „Pod pokličkou“ powered by Ploom, na které se budou celý víkend odehrávat rozhovory se známými kuchaři, tvářemi TV Prima a dalšími hvězdnými hosty.O sobotní zábavu se svým koncertem postará také kapela Quuen of the Bohemia.

Novinkou letošního ročníku jsou speciální VIP vstupenky pro ty, kteří chtějí zažít víc. „Připravili jsme tři různé typy VIP festivalových Passů, které jsou plné degustací a dalších výhod, aby si gurmáni prostě mohli festival víc užít. Na své si přijdou milovníci piva, vína a kávy,“ vysvětluje Petr Jirásek.

S Vinným festival passem získá jeho majitel originální skleničku od Crystalexu. Následovat bude welcome drink v podobě skleničky francouzského Crémantu a poté ochutnávka několika vzorků z jednoho ze sedmi festivalových vinařství dle vlastního výběru. Navíc držitel Vinného festival passu získává slevu 10 % na lahve vína zakoupené u festivalových vinařství.

Milovníci kávy si nesmí nechat ujít Coffee festival pass. Získají šálek na kávu od Specialty Coffee Association ČR (SCA ČR), ale hlavně možnost neomezených ochutnávek kávy u všech partnerských pražíren. Coffee festival pass také zahrnuje 15% slevu na nákup zrnkové kávy a možnost navštívit veškeré doprovodné workshopy – soutěže, cupping kávy, přednášky i diskuze.

Pivní festival pass udělá radost všem pivařům. Přivítání zajistí svěží ležák značky Proud v originální pivní sklenici, která zůstane držiteli passu na památku. Součástí passu je voucher na Školu čepování Pilsner Urquell, která bude k dispozici přímo v areálu festivalu. Pod vedením zkušených bartenderů se bude vyučovat dokonalé načepování „mlíka, šnytu a hladinky.“

Jak se stát VIP hostem Prima FRESH festivalu?

Jednoduše, stačí si pořídit VIP vstupenku, která zajistí vstup do velkého stanu přímo vedle hlavního pódia. Stan je vyhrazen hvězdám festivalu, známým osobnostem a partnerům akce. VIP hosté se mohou těšit na usměvavou obsluhu, která donese vybrané menu přímo ke stolu ve stanu. Odpadá tak čekání před stánky nebo konzumace na stojáka u bistro stolků. VIP vstup zahrnuje budget na konzumaci degustačních menu vybraných restaurací a vzorků vinařství ve výši 2000 Kč a neomezeně konzumaci piva, kávy a nealkoholických nápojů. Na festival je v prodeji pouze 20 kusů VIP vstupenek.

S Gourmet Brno a Gourmet Jižní Morava vás provedeme těmi nejlepšími podniky

Brněnská zastávka vznikla i díky podpoře gastronomických průvodců Gourmet Brno a Gourmet jižní Morava. Dostat se do takového průvodce není žádná hračka a dostanou se do něj jen ti nejlepší, proto jsme rádi, že součástí festivalu bude i několik podniků, které tímto náročným procesem úspěšně prošly.

Tady šéfují děti!

Jako každý rok jsme#babyfriendly. Vaše ratolesti se mohou těšit na bohatý program plný aktivit, který spolehlivě zabaví malé i větší děti. Generální partner Škoda Auto přiveze Školičku vaření, kde si děti budou moci upéct vlastní Škoda keksíky nebo pizzu. Chybět nebude ani parádní dětský koutek, o který se postará společnost Elimon. V něm si děti budou moci dosyta užít skákací hrad, malování na obličej, hry ve virtuální realitě a mnoho zábavných her! Svou relaxační zónu s programem pro dospělé i děti obstará i společnost MOL. Kromě toho MOL představí i Fresh Corner – ani na FRESHI tak nebude chybět nabídka kávy a vytuněných amerických hot dogů, které znáte ze svých cest autem.

Děkujeme partnerům

Prima FRESH festival se koná díky podpoře generálních partnerů festivalu, kterými jsou Škoda Auto eMobility Provider, Elimon a MOL a Fresh Corner a Muzeum Města Brna. Festival by se také neobešel bez podpory Jihomoravského kraje a záštity hejtmana Mgr. Jana Grolicha a primátorky Brna Judr. Markéty Vaňkové.

Mám zájem o vstupenky:

https://tickets.nfctron.com/event/pigs-production/prima-fresh-festival-brno-2024 Chci vědět víc o festivalu:

https://freshfestival.cz/

