Legendy české gastronomie, hvězdné koncerty, Chef´s table a talkshow – to je Prima FRESH festival 2024. Jedinečná příležitost vyzkoušet to nejlepší z české gastronomie na jednom místě se naskytne o víkendu 25. a 23. června na Dostihovém závodišti v Pardubicích. V sobotu 22. června 2024 navíc bude možné spojit Prima FRESH festival s 2. kvalifikací na 134. Velkou Pardubickou se Slavia Pojišťovnou!

„Po roce se náš food festival opět podívá na pardubické dostihové závodiště. Menu budou chystat nejlepší tuzemští i zahraniční mistři kuchaři v čele Erikem Arnecke, michelinskou hvězdou ověnčeným šéfkuchařem z Nizozemska,“ uvádí letošní pardubickou zastávku festivalu jeho ředitel Petr Jirásek. „V sobotu je náš festival dokonce spojený s 2. kvalifikací na Velkou Pardubickou, takže návštěvníci dostihů mohou v ceně jedné vstupenky zajít na skvělé jídlo a naopak účastníci festivalu se mohou podívat na dostihy“, doplňuje Petr Jirásek.

Co by to bylo za festival bez Zdeňka Pohlreicha. Hlavní stage tedy ovládne jako už tradičně tato osobnost české gastronomie. Pozvání přijala také Veronika BESKY, Pavel Berky nebo Mirka Van Gils. Hvězdná přehlídka tím ale nekončí, také letos bude špičkové menu nabízet vyhlášené Café Imperial Zdeňka Pohlreicha ve spolupráci s Valoria Catering, svoji kreativitu předvede Petr Heneš a jeho olomoucké Long Story Short a restaurace, kde se psala historie české gastronomie – Alcron Restaurant pod vedením Richarda Bielika. Nebudou chybět lokální podniky, experimentální kuchyně, coffee stage, pivní stan Pilsner Urquell, řemeslné pivovary a široká nabídka vín.

ROZHOVORY SE ZNÁMÝMI OSOBNOSTMI A KONCERT ANNY K.

Kromě skvělého jídla se bude servírovat i pořádná nálož zábavy. Žhavou novinkou je Talk Stage „Pod pokličkou“ powered by Ploom, na které se budou celý víkend odehrávat rozhovory se známými kuchaři, tvářemi TV Prima a dalšími hvězdnými hosty. Moderátor Petr Říbal zde vyzpovídá Zdeňka Pohlreicha, Veroniku BESKY, Mirku van Gils nebo třeba herce ze seriálu ZOO. Zlatým hřebem programu bude koncert ANNY K., který odstartuje v sobotu v 17:00 hod.

Novinkou letošního ročníku jsou speciální VIP vstupenky pro ty, kteří chtějí zažít víc. „Připravili jsme tři různé typy festivalových passů, které jsou plné degustací a dalších výhod, aby si gurmáni prostě mohli festival víc užít. Na své si přijdou milovníci piva, vína a kávy,“ vysvětluje Petr Jirásek.

Děkujeme partnerům

Prima FRESH festival se koná díky podpoře generálních partnerů festivalu, kterými jsou Škoda Auto eMobility Provider, Elimon a MOL a Fresh Corner. Festival by se také neobešel bez podpory Pardubického kraje a záštity primátora města Pardubice Bc. Jana Nadrchala, hejtmana Judr. Martina Netolického a radního Miroslava Krčila.

Mám zájem o vstupenky: https://freshfestival.cz/pardubice/vstupenky/ Chci vědět víc o festivalu: https://freshfestival.cz/

