Přes padesát představení nabídne pátý ročník Prima Hvězdného léta pod žižkovskou věží. Zastřešená letní scéna Divadla Kalich a jeho hostů v Mahlerových sadech letos přivítá první diváky 26. června. Hrát se bude až do 6. září. V žánrově pestrém programu diváci najdou jak osvědčené tituly z předchozích ročníků, tak i představení a jména, která se pod žižkovskou věží objeví poprvé.

Pořádající Divadlo Kalich na své letní scéně nabídne komedie s Janou Paulovou, Pavlem Zedníčkem, Ivou Janžurovou, Jiřím Bartoškou, Barborou Hrzánovou, Radkem Holubem, Jiřím Lábusem, Oldřichem Kaiserem, Petrem Čtvrtníčkem či Petrem Rychlým. Novinkou budou čtyři reprízy muzikálu Pomáda.

Komorní divadlo Kalich bude zastoupeno komediemi s Terezou Kostkovou, Alešem Hámou, Adélou Gondíkovou, Jiřím Langmajerem, Václavem Koptou či Nelou Boudovou, Divadlo Palace tradičně přidá tituly s Ondřejem Vetchým, Vandou Hybnerovou, Sabinou Laurinovou, Martou Dancingerovou či Markem Adamczykem.

Svou letní premiéru bude mít 28. června komedie Norma Fostera Za dveřmi kanceláří v režii Jiřího Seydlera s Terezou Kostkovou, Alešem Hámou, Václavem Koptou, Simonou Vrbickou a Jiřím Vojtou, kteří si v šesti propojených příbězích zahrají každý více rolí.

Jednou ze zcela nových tvářích na Prima Hvězdném létě bude Josef Dvořák, který tu odehraje dva slavné tituly svého divadla S pydlou v zádech a Čochtan vypravuje.

Poprvé pod žižkovskou věží se objeví také vyhledávaná komedie Perfect Days s Lenkou Vlasákovou, Janem Dolanským, Petrou Jungmanovou, Danou Syslovou ad., novinka Štěstí s Lucií Vondráčkovou a Hynkem Čermákem nebo populární komedie z české současnosti Zkurvení havlisti s Miroslavem Hanušem, Tomášem Měcháčkem a Karlem Zimou.

K Tomáši Klusovi či Ondřeji Havelkovi, jejichž koncerty na Prima Hvězdném létě jsou už tradicí, v hudební části programu letní scény nově přibude Vojta Nedvěd s výjimečným koncertem Maluju na nebe. Vedle evergreenů z repertoáru Nedvědů na něm zazní i písně z Vojtova stejnojmenného autorského alba, které bude na místě pokřtěno. Jedním z hostů slavnostního koncertu bude (možná trochu překvapivě) i Petr Hrdlička z kapely Škwor.

Na jeviště Prima Hvězdného léta se vrátí úspěšné hostující inscenace Hrdý Budžes s Barborou Hrzánovou, Carmen Y Carmen s Barborou Hrzánovou a Dagmarou Peckovou, Federer – Nadal s Jakubem Prachařem, Markem Taclíkem a Petrem Kolečkem nebo Úča musí pryč s Davidem Prachařem, Petrou Špalkovou, Kristýnou Frejovou a dalšími tvářemi Divadla Verze.

„Jsem moc rád, že letos pod žižkovskou věží přivítáme vedle kolegů, na které se na naši letní scénu chodilo už v uplynulých ročnících, také kolegy a inscenace nové, a to v takovém počtu. Mám radost, že právě oni přijali naše pozvání. Program Prima Hvězdného léta sestavujeme podle dvou základních kritérií: jednak vždy musí jít o dobře udělané divadlo s prvotřídním hereckým obsazením a jednak se musí jednat o tituly, které naplňují představu pohodově stráveného letního večera. A stejně tak důležitý je pro nás komfortní servis, který divákům nabízíme. Opravdu nám na pohodlí diváků velmi záleží. Jako první jsme přišli s konceptem letní scény chráněné lehkou střechou před nepřízní počasí, ale dbáme i na kvalitu veškerých služeb nebo hygienického zázemí. Pro diváky s výjimečnými požadavky pak máme zřízen VIP sektor. Víme, že návštěva letního divadla musí publiku přinést i jiný než čistě divadelní zážitek a těší mě, že jim takové zážitky díky samotnému umístění naší letní scény do malebného prostředí Mahlerových sadů s možností navštívit žižkovskou věž či restaurace v okolí můžeme nabídnout,“ vyjmenovává producent, majitel Divadla Kalich Michal Kocourek.

Rozhovor:

Václav Kopta o premiéře Za dveřmi kanceláří

Čím vás komedie Za dveřmi kanceláří zaujala, čím vám byl její text blízký?

Pokud jde o komediální žánr, myslím, že se mi nedostal do rukou lepší text, než je právě tento. Je z něho znát, že jeho kanadský autor Norm Foster je zároveň zkušený herec, který moc dobře ví, co je pro dobrou komedii zapotřebí, a je si vědom všech funkčních postupů. Jednotlivé povídky, z nichž je inscenace složena, do sebe dokonale zapadnou a jsou vtipně vypointované. Ta hra je zkrátka skvěle sestavený hodinářský stroj a pro diváky dobře vyluštěná křížovka. A také velká legrace. Už od první čtené zkoušky jsem se těšil, až s ní půjdeme před diváky. Od začátku jsem ji považoval za odsouzenou k úspěchu.

Na letní scénu pod žižkovskou věží se vracíte opakovaně. Je pro vás hraní na ní něčím specifické?

Přiznám se vám, že tam hraju rád. S hraním na letních open air scénách mám deset let zkušeností a tu na Žižkově považuji za unikátní. Už spojením zajímavého místa s dominantou žižkovské věže s okolním parkem i přilehlou fajnovou restaurací. Navíc má zastřešené hlediště, takže se diváci nemusí bát klimatických problémů, což je komfortní i pro nás pro herce. Protože není nic horšího, než když do rozehraného děje zasáhnou přírodní živly a musíte diváky poslat domů. To pak herci mají pocit, že své publikum ošidili, i když za to pochopitelně nemůžeme. Něco takového naštěstí pod žižkovskou věží nehrozí. Další předností, kterou velmi oceňuji, je dokonalé ozvučení, díky němuž dění v bezprostředním okolí nekrade akustiku a diváci nejsou o nic ochuzeni. Tahle letní scéna má pro mě zkrátka osobitou atmosféru. Křest ohněm na ní pro nás bylo představení Butch Cassidy a Sundance Kid (western z Bohnic), komedie o dvou psychopatech, která má minimalistickou výpravu, vlastně jen dvě postele a jedny dveře. Když jsme s Pepou Poláškem a mojí ženou Simonou Vrbickou poprvé viděli naše dekorace stát na jevišti pod věží před těmi šesti stovkami sedaček v hledišti, přišly nám jak scéna pro loutkové divadlo a vážně jsme se obávali, jestli budeme schopni tady diváky přesvědčit a zbavit. A představte si, nakonec to byla jedna z našich nejvyvedenějších repríz se závěrečnými ovacemi vestoje.

12. srpna dojde na letní scéně k derniéře komedie Petra Kolečka Dvě noci na Karlštejně, kterou hrajete od roku 2017. Jak na tuto inscenaci budete vzpomínat?

Dvě noci na Karlštejně jsou svého druhu groteska, nejde o klasický divadelní text. Najdete v ní samozřejmě typické prvky rukopisu Petra Kolečka, navíc ji režíroval David Drábek, takže místy je to dost odvážná ptákovina v tom nejlepším slova smyslu. Hráli jsme ji moc rádi, v Divadle Kalich, Komorním Kalichu, objeli jsme s ní republiku. Nicméně všechno v životě lidském i tom divadelním má svůj čas a my se s touto inscenací chceme rozloučit důstojně, v nejlepším, kdy na jevišti ještě všechno funguje a nás to baví. Letní scéna je pro takovou rozlučku přímo ideální, protože na ni může díky velké kapacitě hlediště přijít hodně lidí. Budu na tuhle hříčku vzpomínat s láskou.

