Opole, či Opolí, známé jako "hlavní město polské písně," je výjimečným místem, kde se prolíná bohatá historie s dynamickým současným uměleckým životem. Z Prahy tam jede přímá linka Flixbusu a pohodlná cesta trvá pět a půl hodiny.

Nastoupit můžete v Praze na Florenci nebo na Černém Mostě a v Čechách se staví ještě v Hradci Králové a v Náchodě. Autobusová linka, která spojuje českou metropoli s tímto polským městem, je efektivní a ekonomickou variantou, jak strávit třeba víkend v v krásném a inspirativním městě. Počítejte ale s tím, že jeden den vám nebude na prohlídku Opole stačit. Všechny pamětihodnosti i zajímavá místa jsou sice pohodlně dosažitelná chůzí, ale město nabízí tolik pozoruhodností, že by bylo škoda některé vynechat. A věřte tomu, že zejména ze zoologické zahrady nebude snadné odejít.

Muzeum polské populární hudby

Toto muzeum je skutečným skvostem, které představuje bohatou historii polské populární hudební scény skrze interaktivní expozice. Návštěvníci zde mají možnost nejen poslouchat historické nahrávky, ale také se aktivně zapojit do různých hudebních aktivit. Expozice nabízí poutavý pohled na to, jak populární hudba formovala polskou kulturu a jaký vliv měla polská hudba na mezinárodní scénu. Českou scénu zde reprezentuje zpěvačka Helena Vondráčková. Muzeum také každoročně, většinou začátkem června, pořádá Národní festival polské písně. A to již od roku 1963!

Populární písní ale Opole s hudbou nekončí. Pyšní se také moderní budovou Opolské filharmonie. Ta byla založena v roce 1947. V padesátých letech dvacátého století bylo postaveno hlavní umělecké centrum a v roce 1969 byla filharmonie pojmenována podle polského skladatele Józefa Elsnera, rodáka z Opolského vojvodství.

Procházka městem a historií

Opolí bylo v 990 roce připojeno k polskému státu. Poté patřilo střídavě Česku, Polsku nebo Německu. Působení těchto různých národnostních vlivů zanechalo ve městě trvalé a významné stopy. Nejstarší historii představuje válcovitá Piastovská věž. Poutavou prezentaci bydlení v průběhu staletí nabízí historický činžovní dům.

V Opolí naleznete také Benátky. A proč by ne? Půvabné domečky, vyrůstající přímo z vody řeky Młynówki, to jsou opolské Benátky. Domy na starém korytě řeky Odry, v noci nádherně osvětlené, vytvářejí jedinečnou atmosféru. Na kráse zmíněným Benátkám přidává skutečnost, že základy těchto domů tvoří dávná opevnění města. V blízkosti nádraží, které je prý nejkrásnější v Polsku, zve k procházce pěší zóna v reprezentační Krakovské ulici.

Zoologická zahrada a spolupráce s českými zoo

Dvacet hektarů na ostrově Bolko je určených jako domov pro tisíce různorodých zvířat. V opolském ZOO, bydlí kalifornští lachtani, které nespatříte v žádné jiné zoologické zahradě po celém Polsku. A mají tu i tři malé tygříky, kteří se letos na jaře poprvé rozhlédli venku. Nově je otevřen pavilon vodního světa, na kterém se podílela Zoo ve Doře Králové.

ZOO je známá svou úzkou spoluprací s českými zoologickými zahradami. Tato spolupráce se zaměřuje na ochranu a chov ohrožených druhů. Je fascinující vidět, jak mezinárodní spolupráce přispívá k zachování biodiverzity a jak se zoo snaží o vzdělávání veřejnosti v oblasti ochrany přírody.

Jídlo a zasloužený odpočinek

Místní kuchyně je kombinací slezské, německé a české kuchyně, ale také z pohraničí. Opole nabízí typicky slezská jídla, například kołacz śląski, zapsaný na seznamu regionálních produktů v Evropské unii, pierogi, slezské knedlíky s roládou a červeným zelím nebo krupnioki. Opolští si v poslední době také zamilovali francouzské palačinky, na kterých si můžete pochutnat při procházce okolo kanálu Młynówka. Při návštěvě Opole rozhodně nevyhládnete a zasloužený odpočinek najdete v některém z četných hotelů.

