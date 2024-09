Není možné se dokola vymlouvat na ostatní a tvářit se, že se mě to vlastně netýká, říká k současnému řízení zdravotnictví v kraji Richard Pikner.

Richard Pikner | Foto: archiv autora

„Zdravotnictví v Plzeňském kraji není jako celek nikým řízené. Není jasné, jaké zdravotnické služby chceme, a hlavně jaké lidé potřebují. Pak se stává, že za vyšetřením jezdí pacienti přes celý kraj a čekací doby jsou neúměrně dlouhé. Jednou z cest, jak situaci zlepšit, je specializace jednotlivých zdravotnických zařízení na konkrétní obory, které někde chybí a někde jejich nabídka naopak převyšuje potřebu,“ říká primář Klatovské nemocnice Richard Pikner. Za naprosté selhání současného vedení kraje také považuje neschopnost zajistit dostatečný provoz krajské zubní pohotovosti.

PŘESTAŇME DĚLAT ROZDÍLY

„Musíme konečně přestat dělat rozdíly mezi tím, kdo jakou nemocnici anebo ordinaci provozuje, a prostě lidem zdravotní péči zajistit,“ popisuje další řešení problému se zdravotnictvím Richard Pikner. „Ani stát, ani kraj nemůže v některých službách konkurovat soukromým zdravotnickým zařízením anebo službám. Ty jsou často flexibilnější. Musíme proto vytvořit takové podmínky, abychom ty soukromníky do kraje přivedli. Ve výsledku to bude znamenat jen další zlepšení a lepší dostupnost zdravotní péče pro ty, kteří ji potřebují anebo potřebovat někdy budou. Samozřejmě v rámci jejich zdravotního pojištění,“ dodává.

LEPŠÍ PODMÍNKY I PRO LÉKAŘE

Mladé lékaře přivedeme podpůrnými programy s nabídkou ordinací anebo startovacím bydlením. Neméně důležité je při rozhodování lékařů pro jejich působení otázka budoucnosti nemocnic, kde pracují: „Pro každého je samozřejmě důležité finanční ohodnocení jeho práce, ale neméně důležité je, jakou má budoucnost. Zkrátka aby věděl, co bude s nemocnicí, kde pracuje, za deset let. Možná se to někomu zdá jako zbytečné, ale pro nás lékaře to je velmi důležité,“ přibližuje svět zdravotníků primář Richard Pikner.

OŠETŘENÍM TO NEKONČÍ

Se zdravotnictvím a jeho rozvojem souvisí i podpora domácí zdravotní péče, stárnutí doma formou domácí terénní hospicové péče a podpora hospiců a domovů sociální péče obecně. „Určitě chceme podpořit výstavbu nového hospice sv. Lazara v Plzni, rozšíření domova sociálních služeb v Liblíně na Rokycansku, stejně jako mezigenerační dům pro seniory s dětskou skupinou v Klatovech, Tachově a Domažlicích,“ uzavírá svůj pohled na zdravotnictví a na něj navázaná témata Richard Pikner.

Richard PiknerZdroj: archiv autora

