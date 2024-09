Boj za lepší dostupnost zdravotní péče v regionech!

Foto: archiv Andrey Švojgrové

Proč chce primářka rehabilitačního oddělení do Senátu? Andrea Švojgrová víc než patnáctlet pečuje o lidi s bolestmi zad a o pacienty po komplikovaných úrazech. Nyní se vydala doboje za zlepšení a především dostupnost zdravotní péče na Benešovsku, Říčansku, ale i vjiných regionech.

Andreo, co bylo prvotním impulsem vaší kandidatury?

Jednoznačně nedostatek lékařů. Velmi často se stává, že potřebuji u svého pacienta doplnitdalší speciální vyšetření a čím dál častěji prostě nedokážu zajistit vyšetření v dobré kvalitě arozumném termínu.

Proč se zhoršuje dostupnost zdravotní péče?

Příčin je mnoho a se změnou systému už nemůžeme otálet! V první řadě je řešením sníženíbyrokratické zátěže pro lékaře. Často se totiž věnujeme víc papírům než pacientům.

Zdroj: archiv Andrey Švojgrové

Jakých skupin pacientů se to týká nejvíce?

Bohužel všech. Kromě specialistů je veliký problém najít si praktika ať už pro dospělého anebo pro dítě.

Jsou problémem finance?

U praktických lékařů je to spíše o motivaci si tento obor vybrat, než pouze o finanční stránce.Kde je ovšem kritický nedostatek prostředků je paliativní péče. Spousta mých vrstevníků, alei mladších lidí, řeší péči o rodiče či prarodiče. Pro ty rodiny je to opravdu nesmírně zatěžujícía nikdo nedělá systémová opatření. To chci změnit.

Co se změní, když budete senátorkou?

Dlouhodobě se snažím na tyto problémy poukazovat a řešit je. Byť jsem primářka, tak užnedokážu dělat víc. Jako senátorka budu mít mnohem více možností jak prosadit změny, které povedou ke zlepšení zdravotní péče. Přijďte k volbám a dejte mi svůj hlas.

Zdroj: archiv Andrey Švojgrové