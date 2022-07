Priority českých zákazníků se mění. Chtějí empatii a zboží skladem

Komerční sdělení

Spokojení zákazníci jsou asi nejlepším kritériem firemního úspěchu. Zajistit maximálně pozitivní zákaznickou zkušenost v době, kdy dostává globální trh ránu za ránou, však není nic snadného. Ukazuje to i poslední průzkum společnosti KPMG, z něhož vychází, že se trend zlepšování celkové zákaznické zkušenosti na českém trhu poprvé od roku 2017 zastavil. Co je pro zákazníky opravdu důležité? A co to pro firmy znamená?

Priority českých zákazníků se mění. | Foto: GUMEX, spol. s. r. o.