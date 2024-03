Spojit příjemné s dobročinným? 26. 3. se v Plzni uskuteční Noční běh pro Světlušku na podporu zrakově handicapovaných.

Foto: Nadační fond Českého rozhlasu

3,3 i 6,6 kilometrů dlouhou trať si mohou v nejlepším tempu proběhnout sportovní nadšenci, ale i v klidu projít rodiny s dětmi i senioři. Společným cílem je pouze pomoci dobré věci. Běžci vyběhnou z nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj přesně ve 21.00, vstup do areálu bude možný už od 19.00.

„Naší misí je, aby celoročně fungovalo soukolí pomoci a aby byla Světluška vidět a slyšet po celém Česku. Vytváříme příležitosti, jak se s dárci i lidmi se zrakovým postižením setkávat osobně. Proto se za běžci každoročně vydáváme také do Plzně,“ vysvětluje ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.

Do Plzeňského kraje míří i četná světluščí pomoc. Dlouhodobě Světluška podporuje například Základní a mateřskou školu pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25. Tam pomoc zamířila do sportovně-volnočasových projektů, děti si tak užily například letní soustředění, kde se učily hmatové orientaci, věnovaly se soutěžím a muzikoterapii. Plzeňský Tyfloservis může zase díky světluščí podpoře pomáhat zejména seniorům, které těžká vada zraku postihuje až s přicházejícím věkem, a to především s edukací a praktickými dovednostmi vedoucími k samostatnému fungování.

Už samotným mottem, které provází letošní Noční běh, „A jak to vidíš ty?“, naznačuje Světluška, že se v rámci doprovodného programu zaměří na zrak jako takový. Na bězích zakotví takzvaný Oko Bus, pojízdné informační centrum, v němž optometristé a další specialisté budou ověřovat zrakové funkce, stav a kvalitu zraku návštěvníků běhu. Na místě bude také možnost nechat se namasírovat nevidomými a slabozrakými maséry. Noční běh pro Světlušku v Plzni doprovodí i hudební vystoupení Marcell DUO a následně atmosférický podkres DJ Libora Janíčka.

Noční běh pro Světlušku by se v žádném městě nemohl uskutečnit bez pomoci partnerů. Jedním z nich je i hlavní partner HANNAH, výrobce outdoorového oblečení a vybavení, který má domov právě v Plzni. „Se Světluškou svítí Hannah již deset let. Naším cílem je inspirovat veřejnost k pohybu a pobytu v přírodě. Pro všechny tyto aktivity dokážeme člověka obléknout od hlavy až k patě. Na bězích společně rozhýbeme všechny běžce rozcvičkou a všichni si u nás na stánku zkusí přípravu nevidomého běžce na noční běh,“ doplňuje brand manažer značky Hannah Jan Štika. V Plzni se běžci budou moci občerstvit i mošty a veganskými svačinkami u stánku generálního partnera Kaufland Česká republika. Na stánku hlavního partnera Hannah, pod jehož taktovkou se také běžci hromadně rozcvičují, si návštěvníci vyzkouší různé sportovní a outdoorové aktivity poslepu. Partner Forvia Hella se ve všech sedmi městech, které Světluška rozsvítí, stará o světelné značení tras, to aby bylo vše bezpečné, ale atmosféra běhu potmě zůstala zachována. Čelovky nezbytné pro noční výběh pro Světlušku zajišťují společnosti Emos a GP. Samozřejmě pro žíznivé běžce nechybí po doběhu ani studené občerstvení, neperlivou vodu Natura zajišťuje Coca-Cola HBC.