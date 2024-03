Spojit příjemné s dobročinným? 21. 3. se v Ostravě uskuteční Noční běh pro Světlušku na zrakově handicapovaných.

Foto: Nadační fond Českého rozhlasu

Tři i šest kilometrů dlouhou trať si mohou v nejlepším tempu proběhnout sportovní nadšenci, ale i v klidu projít rodiny s dětmi i senioři. Společným cílem je pouze pomoci dobré věci. Komenského sady se čelovkami běžců rozsvítí přesně ve 20.00, vstup do areálu bude možný už od 18.00.

„Naší misí je, aby celoročně fungovalo soukolí pomoci a aby byla Světluška vidět a slyšet po celém Česku. Vytváříme příležitosti, jak se s dárci i lidmi se zrakovým postižením setkávat osobně. I proto jsme před čtyřmi lety do našeho běžeckého portfolia zařadili Ostravu a tím zapojili do soukolí pomoci celý region,“ vysvětluje ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová, proč se Světluška v roce 2020 poprvé rozběhla i v Ostravě.

Do Moravskoslezského kraje míří i četná světluščí pomoc. Dlouhodobě Světluška podporuje například organizaci Kafira, které pomohla s koupí nového automobilu, díky čemuž mohou její zaměstnanci fungovat operativně a flexibilněji reagovat na individuální potřeby klientů, kteří rovněž trpí těžkými vadami zraku. Podpora se dostala i k prakticky nevidomé mamince Haně, které Světluška podala pomocnou ruku při koupi ozvučené kamery a pomohla také s úhradou vzdělávacích kurzů, které dopomohly paní Haně k potřebné kompetenci na trhu práce.

Už samotným mottem, které provází letošní Noční běh, „A jak to vidíš ty?“, naznačuje Světluška, že se v rámci doprovodného programu zaměří na zrak jako takový. Na bězích zakotví takzvaný Oko Bus, pojízdné informační centrum, v němž optometristé a další specialisté budou ověřovat zrakové funkce, stav a kvalitu zraku návštěvníků běhu. Na místě bude také možnost nechat se namasírovat nevidomými a slabozrakými maséry. Noční běh pro Světlušku v Ostravě doprovodí i hudební vystoupení písničkářky Kaczi a následně atmosférický podkres DJ Lumíra Mořovského.

Noční běh pro Světlušku by se v žádném městě nemohl uskutečnit bez pomoci partnerů. Jedním z partnerů Světlušky jsou také Pivovary Staropramen a jejich značka COOL CZ/SK, která pro běžce zajišťuje občerstvení po doběhu. „Nealkoholické pivní mixy COOL nabízí celou řadu osvěžujících ovocných příchutí a jsou ideálním parťákem kdykoliv během dne, nejen po sportu. Parťáky se Světluškou jsme už od roku 2019 a my jsme rádi, že jsme mohli být u všech skvělých věcí, které dokázala. O tom, že pomáhat je COOL, se budou moci přesvědčit i účastníci nočních běhů, kteří si po běžeckém výkonu mohou naše mixy vychutnat,“ doplňuje managerka značky Kateřina Odstrčilová. Na běžce budou čekat i mošty a veganské svačinky u stánku generálního partnera Kaufland. Na stánku hlavního partnera Hannah, pod jehož taktovkou se také běžci hromadně rozcvičují, si návštěvníci vyzkouší sportovní a outdoorové aktivity poslepu. Partner Forvia Hella se postará o světelné značení tras, to aby bylo vše bezpečné, ale atmosféra běhu potmě zůstala zachována. Nepostradatelné čelovky zajišťují společnosti Emos a GP. Pro každého bude nachystána neperlivá voda Natura od Coca-Cola HBC.