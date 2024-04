Spojit příjemné s dobročinným? 11. 4. se v Olomouci uskuteční Noční běh pro Světlušku na podporu zrakově handicapovaných.

Foto: Nadační fond Českého rozhlasu

Trať dlouhou 2,5 a 5 kilometrů si mohou v nejlepším tempu proběhnout sportovní nadšenci, ale i v klidu projít rodiny s dětmi i senioři. Společným cílem je pouze pomoci dobré věci. Běžci vyběhnou z Parku Flora přesně ve 21.00, vstup do areálu bude možný už od 19.00.

„V Olomouci jsme začali svítit především kvůli skvělé spolupráci s Palackého univerzitou, odkud k nám chodí spousta šikovných dobrovolníků,“ vysvětluje ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová. Zatímco původně byli běžci zvyklí vybíhat ze Smetanových sadů, od loňského roku se startuje z Parku Flora.

Do Olomouckého kraje míří i četná světluščí pomoc. Dlouhodobě Světluška podporuje například Ranou péči, která pomáhá rodinám starajícím se o zrakově postižené dítě. Spolupráci navázala i s Centrem aplikovaných pohybových aktivit při Univerzitě Palackého. Díky ní jsou žákům, pedagogům i rodičům k dispozici konzultanti, kteří pomáhají s podpůrnými opatřeními, ale představují i pohybové aktivity přizpůsobené pro osoby s vadou zraku.

Už samotným mottem, které provází letošní Noční běh, „A jak to vidíš ty?“, naznačuje Světluška, že se v rámci doprovodného programu zaměří na zrak jako takový. Díky Oborové zdravotní pojišťovně, která je letos partnerem pro prevenci, bude možnost nechat se zdarma namasírovat nevidomými a slabozrakými maséry. Dále přiveze OZP takzvaný Oko Bus, pojízdné informační centrum, v němž optometristé a další specialisté budou ověřovat zrakové funkce, stav a kvalitu zraku návštěvníků běhu. Noční běh pro Světlušku v Olomouci doprovodí i hudební vystoupení kapely Byt číslo 4 a následně atmosférický podkres DJ MC.

Noční běh pro Světlušku by se v žádném městě nemohl uskutečnit bez pomoci partnerů. Jedním z nich je také partner FORVIA HELLA, který se ve všech sedmi městech, které Světluška rozsvítí, stará o světelné značení tras, to aby bylo vše bezpečné, ale atmosféra běhu potmě zůstala zachována. „Naše společnost vyvíjí a vyrábí světlomety do aut, světlo je tedy naší doménou, a proto jsme se rozhodli na nočních bězích pomoci právě s osvětlením trasy. Světlušku podporujeme již třetím rokem a jsme rádi, že se do této charitativní akce zapojují i naši zaměstnanci, kterých v loňském roce běželo více než 240,“ doplňuje za značku FORVIA HELLA Aneta Hurníková. Další světelnou oporu, tedy čelovky, zajišťuje společnost EMOS. „Pro Světlušku poskytujeme čelovky, které mají za úkol osvětlit cestu všem běžcům tak, aby bezpečně doběhli sami i v tandemu s nevidomým. Vnímáme jako společné poslání nás i Světlušky, abychom podpořili lidi se zrakovým postižením a umožnili jim žít plnohodnotnější život,“ říká za EMOS Michaela Lalande. V Olomouci se běžci budou moci občerstvit i mošty a veganskými svačinkami u stánku generálního partnera Kaufland Česká republika. Na stánku hlavního partnera Hannah, pod jehož taktovkou se také běžci hromadně rozcvičují, si návštěvníci vyzkouší různé sportovní a outdoorové aktivity poslepu. Samozřejmě pro žíznivé běžce nechybí po doběhu ani studené občerstvení, neperlivou vodu Natura zajišťuje Coca-Cola HBC a nealkoholické ovocné pivní mixy značka COOL CZ/SK.