Spojit příjemné s dobročinným? 7. 5. se v Českých Budějovicích uskuteční Noční běh pro Světlušku na podporu zrakově handicapovaných.

Foto: Nadační fond Českého rozhlasu

2,3 i 4,6 kilometrů dlouhou trať si mohou v nejlepším tempu proběhnout sportovní nadšenci, ale i v klidu projít rodiny s dětmi i senioři. Společným cílem je pouze pomoci dobré věci. Běžci vyběhnou od sportovní haly ve Stromovce přesně ve 21.00, vstup do areálu bude možný už od 19.00.

„Naší misí je, aby celoročně fungovalo soukolí pomoci. Abychom si dokázali udržet důvěru pravidelných dárců a podporovatelů, abychom pro Světlušku získali dárce nové. A také to, aby se o pomoci, kterou Světluška nabízí lidem se zrakovým postižením, dozvěděli všichni ti, kterým potíže se zrakem zasáhly do života. I proto se snažíme, aby byla Světluška vidět a slyšet po celém Česku. Vytváříme příležitosti, jak se s dárci i lidmi se zrakovým postižením setkávat osobně. Cítili jsme, že na jihu máme takových příležitostí zatím omezené množství a zároveň jsme si uvědomovali, že je zde silné zázemí zrakově handicapovaných sportovců. Proto jsme loni poprvé přivezli běh potmě i do Českých Budějovic,“ vysvětluje ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová, která je rovněž místní rodačkou.

Do Jihočeského kraje, který se pyšní celou řadou skvělých služeb pro zrakově handicapované sportovce i nesportovce, míří i četná světluščí pomoc. Dlouhodobě Světluška podporuje například Společnost pro ranou péči, která pomáhá rodinám s dětmi s handicapem. Mateřská škola pro zrakově postižené může například díky světluščí pomoci využívat speciální braillovu tiskárnu, která převádí běžný černotisk na oboustranný tisk v braillském písmu, čímž odstraňuje bariéry v přístupu dětí se zrakovým postižením k informacím.

Už samotným mottem, které provází letošní Noční běh, „A jak to vidíš ty?“, naznačuje Světluška, že se v rámci doprovodného programu zaměří na zrak jako takový. Na bězích zakotví takzvaný Oko Bus, pojízdné informační centrum, v němž optometristé a další specialisté budou ověřovat zrakové funkce, stav a kvalitu zraku návštěvníků běhu. Na místě bude také možnost nechat se namasírovat nevidomými a slabozrakými maséry. Noční běh pro Světlušku v Českých Budějovicích doprovodí i hudební vystoupení hudebníka Patrika Malého.

Noční běh pro Světlušku by se v žádném městě nemohl uskutečnit bez pomoci partnerů. Generální partner Kaufland nabídne běžcům občerstvení v podobě veganských svačinek a čerstvých moštů. Na stánku hlavního partnera Hannah, pod jehož taktovkou se také běžci hromadně rozcvičují, si návštěvníci vyzkouší různé sportovní a outdoorové aktivity poslepu. Partner Forvia Hella se ve všech sedmi městech, které Světluška rozsvítí, stará o světelné značení tras, to aby bylo vše bezpečné, ale atmosféra běhu potmě zůstala zachována. Čelovky nezbytné pro noční výběh pro Světlušku zajišťují společnosti Emos a GP. Samozřejmě pro žíznivé běžce nechybí po doběhu kromě voda Natura od společnosti Coca-Cola HBC také ovocné pivní mixy značky COOL. Z Českých Budějovic pochází rovněž logistický partner Světlušky, společnost DACHSER, která nejen se zajištěním Nočních běhů pomáhá Světlušce už deset let. Nedaleko od Českých Budějovic, ve Vraníně, má výrobní závod zbrusu nový partner Světlušky, výrobce betonových stavebních prvků BEST.