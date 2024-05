Spojit příjemné s dobročinným? 16. 5. se v Jihlavě uskuteční Noční běh pro Světlušku na podporu zrakově handicapovaných.

Foto: Nadační fond Českého rozhlasu

3 i 4,8 kilometrů dlouhou trať si mohou v nejlepším tempu proběhnout sportovní nadšenci, ale i v klidu projít rodiny s dětmi i senioři. Společným cílem je pouze pomoci dobré věci. Běžci vyběhnou z Amfiteátru přesně ve 21.00, vstup do areálu bude možný už od 19.00.

„Naší misí je, aby celoročně fungovalo soukolí pomoci. Abychom si dokázali udržet důvěru pravidelných dárců a podporovatelů, abychom pro Světlušku získali dárce nové. A také to, aby se o pomoci, kterou Světluška nabízí lidem se zrakovým postižením, dozvěděli všichni ti, kterým potíže se zrakem zasáhly do života. I proto se snažíme, aby byla Světluška vidět a slyšet po celém Česku. Vytváříme příležitosti, jak se s dárci i lidmi se zrakovým postižením setkávat osobně. Do Jihlavy přivedl projekt jeden z členů správní rady Světlušky, který tehdy pomohl najít pro běh potřebné zázemí. Dnes se na organizaci podílí místní spolek Sliby-Chyby,“ vysvětluje ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.

Do Vysočiny, který se pyšní celou řadou skvělých služeb pro zrakově handicapované, míří i četná světluščí pomoc. Dlouhodobě Světluška podporuje například Mateřskou školu a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, které díky Světlušce pořídilo senzomotorické pomůcky pro stimulaci zraku a jemné motoriky dětí. Do jihlavského Tyflocentra naposledy zamířila téměř padesátitisícová pomoc během rozšiřování výukové učebny náročných kompenzačních pomůcek, jako jsou například počítače, notebooky nebo ozvučené mobilní telefony. Z Vysočiny také pochází jeden z nejtalentovanějších nevidomých sportovců Ondřej Zmeškal, triatlonista, maratonec a cyklista, který má za sebou i Tour de France.

Už samotným mottem, které provází letošní Noční běh, „A jak to vidíš ty?“, naznačuje Světluška, že se v rámci doprovodného programu zaměří na zrak jako takový. Na bězích zakotví takzvaný Oko Bus, pojízdné informační centrum, v němž optometristé a další specialisté budou ověřovat zrakové funkce, stav a kvalitu zraku návštěvníků běhu. Na místě bude také možnost nechat se namasírovat nevidomými a slabozrakými maséry. Noční běh pro Světlušku v Jihlavě doprovodí i hudební vystoupení kapely Karel na nákupech a následně atmosférický podkres DJ Robina Šalamona.

Noční běh pro Světlušku by se v žádném městě nemohl uskutečnit bez pomoci partnerů. Jihlavě se běžci budou moci občerstvit mošty a veganskými svačinkami u stánku generálního partnera Kaufland Česká republika. Na stánku hlavního partnera Hannah, pod jehož taktovkou se také běžci hromadně rozcvičují, si návštěvníci vyzkouší různé sportovní a outdoorové aktivity poslepu. Partner Forvia Hella se ve všech sedmi městech, které Světluška rozsvítí, stará o světelné značení tras, to aby bylo vše bezpečné, ale atmosféra běhu potmě zůstala zachována. Čelovky nezbytné pro noční výběh pro Světlušku zajišťují společnosti Emos a GP. Samozřejmě pro žíznivé běžce nechybí po doběhu kromě vody Natury od Cocal-Cola HBC také ovocné pivní mixy značky COOL.