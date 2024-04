Spojit příjemné s dobročinným? 25. 4. se v Praze uskuteční Noční běh pro Světlušku na pomoc zrakově handicapovaným

Foto: Nadační fond Českého rozhlasu

2,8 i 4,5 kilometrů dlouhou trať si mohou v nejlepším tempu proběhnout sportovní nadšenci, ale i v klidu projít rodiny s dětmi i senioři. Společným cílem je pouze pomoci dobré věci. Komenského sady se čelovkami běžců rozsvítí přesně ve 21.00, vstup do areálu bude možný už od 18.30.

„Naší misí je, aby celoročně fungovalo soukolí pomoci. Abychom si dokázali udržet důvěru pravidelných dárců a podporovatelů, abychom pro Světlušku získali dárce nové. A také to, aby se o pomoci, kterou Světluška nabízí lidem se zrakovým postižením, dozvěděli všichni ti, kterým potíže se zrakem zasáhly do života. I proto se snažíme, aby byla Světluška vidět a slyšet po celém Česku. Vytváříme příležitosti, jak se s dárci i lidmi se zrakovým postižením setkávat osobně. V Praze jsou na nás ale běžci zvyklí nejdéle, právě zde jsme totiž Noční běh pro Světlušku před třinácti lety odstartovali,“ vysvětluje ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová. I letos vyběhnou běžci v Praze již tradičně od Výstaviště ve Stromovce.

Do Prahy a Středočeského kraje míří i četná světluščí pomoc jak konkrétním lidem s těžkým postižením zraku, tak organizacím. Praha i Středočeský kraj jsou specificky vyšší koncentrací lidí se zrakovým handicapem, kteří sem přicházejí za speciálním školstvím i za větší dostupností služeb a pracovních příležitostí. Světluška se snaží inovativní a smysluplné projekty, které vznikají s regionální působností v Praze a blízkém okolí, podpořit tak, aby se rozšířily i do méně dostupných regionů a úroveň i nabídka služeb se vyrovnávala. Jedním z takových projektů Světlušky samotné je Půjčovna kompenzačních a sportovních pomůcek. Ta dává všem lidem s těžkým zrakovým postižením možnost vypůjčit si krátkodobě či dlouhodobě potřebnou pomůcku ještě před vlastním pořízením.

Už samotným mottem, které provází letošní Noční běh, „A jak to vidíš ty?“, naznačuje Světluška, že se v rámci doprovodného programu zaměří na zrak jako takový. Na bězích budou přítomni optometristé, u kterých si běžci budou moci nechat zkontrolovat stav a kvalitu zraku. Na místě bude také možnost nechat se namasírovat nevidomými a slabozrakými maséry. Noční běh pro Světlušku v Praze doprovodí i hudební vystoupení zpěvačky Terezy Maškové.

Noční běh pro Světlušku by se v žádném městě nemohl uskutečnit bez pomoci partnerů. Ta největší přichází od generálního partnera Kaufland, který po boku Světlušky kráčí již od roku 2018. „Kaufland je dlouholetým partnerem Světlušky. Společně jsme založili Fond Kaufland, díky kterému celoročně pomáháme měnit život nevidomým a slabozrakým po celé České republice. Do samotných Nočních běhů pro Světlušku se s námi zapojilo více než tisíc našich zaměstnanců včetně jejich doprovodů. Všechny účastníky běhů srdečně zveme k našemu stánku, kde se mohou občerstvit chutnými mošty nebo veggie pokrmy,“ dodává tisková mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl. Na stánku hlavního partnera Hannah, pod jehož taktovkou se také běžci hromadně rozcvičují, si návštěvníci vyzkouší sportovní a outdoorové aktivity poslepu. Partner Forvia Hella se postará o světelné značení tras, to aby bylo vše bezpečné, ale atmosféra běhu potmě zůstala zachována. Nepostradatelné čelovky zajišťují společnosti EMOS a GP. Pro každého bude nachystána neperlivá voda Natura od Coca-Cola HBC a ovocné pivní mixy značky COOL.