Přípravná cesta pro výjezdy žáků Střední školy řemesel Frýdek-Místek na pracovní stáže do Anglie a úspěšné výjezdy do Portugalska a Řecka.

Foto: Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Koordinátorka evropských projektů Ing. Jana Blahutová, MBA., učitelka jazyků Mgr. Vendula Stodolová a Mgr.Vladimír Švidrnoch, DiS.- manažer školy pro přijímání žáků ke studiu, se vydali na týdenní návštěvu Anglie, aby na tamější vybrané škole a v organizacích zajistili s projektovým týmem metodickou přípravu potřebnou pro přijetí českých žáků maturitních a učebních oborů.

Ve spolupráci s projektovým týmem bylo projednáno mimo výchovně-vzdělávacího působení také umístění žáků ve firmách, ubytování se stravou a program, zahrnující seznámení žáků s tamější kulturou, památkami a odpočinkovými aktivitami.

Díky Erasmu+ se daří úspěšně realizovat pracovní stáže do Portugalska a Řecka, od roku 2024 se budou realizovat také výjezdy do Anglie. Pracovních stáží se účastní žáci učebních a maturitních oborů, ale také pedagogové, kteří žáky do zahraničí doprovázejí - jeden za odbornou výuku a druhý vyučující jazyků.

Pracovní stáže v zahraničí jsou prioritně určeny k rozšíření odborných znalostí, ale slouží také ke zvýšení jazykových dovedností a poznání nových kultur. Výjezdy jsou plně financovány z evropského programu Erasmus+. Žáci získávají ke svému zpravidla třítýdennímu pobytu finanční příspěvek pro vlastní potřeby.

Pozvánka na výstavu: 25 let Erasmu, 9.-14.10.2023, Záložna ve Frýdku-Místku, Vernisáž 9.10.2023 v 16hod.

Výstava u příležitosti oslav 25. výročí Erasmu+ v České republice. O tom, jak programy obohacují životy a rozšiřují obzory žákům i pedagogům v oblasti odborné přípravy, zdokonalují v jazycích, nových technologiích a umožňují poznávat svět a navazovat přátelství v něm.

Jednoleté studium učebních oborů a odborné kroužky pro žáky a veřejnost

Střední škola řemesel nabízí oblíbenou formu studia, určenou pro všechny zájemce s ukončeným středoškolským vzděláním (ať v učebním, nebo maturitním studijním programu). Během jednoho roku je možné získat plnohodnotný výuční list v některém z námi nabízených učebních oborů. Studium je zaměřeno především na praktické výuce a v teorii, která zahrnuje pouze odborné předměty. Výuka probíhá v řádné denní formě.

Zdroj: Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Díky zapojení naší školy do projektů OKAP I a OKAP II, které významně podporuje Moravskoslezský kraj, umožňujeme jako jedna z mála škol rozšiřování odborných znalostí a zvyšování kompetencí nejen našim žákům, ale především také široké veřejnosti. Díky nadstandartní výuce si naši žáci nejen rozšiřují portfolio svých odborných znalostí, ale zároveň získávají certifikáty, které uplatňují při své další profesní kariéře. K oblíbeným kurzům s dokladem o absolvování patří například práce s motorovými pilami, svařování a nebo fotovoltaika, ke kurzům k rozšíření odborných znalostí například uměleckořemeslné zpracování dřeva nebo programování a obrábění dřeva na CNC strojích.

Díky projektům OKAP I a II se nám daří spolupracovat se základními školami, kde naši pedagogové rozvíjí vztah žáků k řemeslu, bez ohledu na to, jakou cestou se po ukončení povinné devítileté docházky vydají.

Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., tel.: 728 979 399, www.ssremesel.cz