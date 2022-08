Léto plné dobrodružství a zábavy se pomalu chýlí ke konci a za dveřmi je nový školní rok. Jak děti správně namotivovat, aby po prázdninách zvládly plynulý přechod do školních lavic? A jak je podpořit v tom, aby vykročily do dalšího školního roku s odvahou? Inspirujte se…

Bezpochyby nejlépe vždy funguje pozitivní motivace. Tou může být třeba společný výběr a nákup nového vybavení pro nadcházející školní rok. Oceníte tak dlouhodobou práci dítěte a zároveň je nadchnete pro zářijový návrat do lavic.

Stylová školní výbava — aby se vaše dítě těšilo do školy!

Z čeho všeho se mohou školáci těšit? Úžasnou nabídku aktovek, batohů, celé řady školních potřeb a jiných stylových vychytávek najdete na stránkách české značky BAAGL. Vyberete tu certifikované školní tašky pro malé i velké, holky i kluky. Jejich praktickým benefitem jsou nízká hmotnost, ergonomicky tvarovaná záda, reflexní ochranné prvky, inovativní systém nastavitelných popruhů, snadné otevírání nebo odolné materiály… Aktovky i batohy jsou navíc vyvíjeny ve spolupráci s předními českými fyzioterapeuty tak, aby byly co nejpohodlnější, a hlavně umožňovaly zdravé každodenní nošení. Pořídit je lze jak samostatně, tak v cenově výhodných školních setech. Například Školní set Shelly Dinosaurus určený pro 1.–2. třídu ZŠ zahrnuje kromě lehké, ergonomicky tvarované skořepinové aktovky také dvoupatrový penál a sáček na obuv sladěné do stejného motivu.

Synonymem pro roztomilost jsou pak "plyšové" modely kolekce BAAGL ZIPPY, již nově doplnila třeba aktovka VLAŠTOVKY. V setu s tímto motivem najdete jak lehkou aktovku, tak penál, sáček na obuv, desky na sešity a svačinový box. Novinkou v kolekci ZIPPY jsou dále aktovky inspirované tím nejznámějším kouzelníkem. Milovníci Harryho Pottery si tak mohou vybrat, zda vyrazí do školy s aktovkou s motivem školy čar a kouzel nebo známé školní koleje Nebelvír.

A pokud chcete, aby aktovka s dítětem v průběhu školní docházky tzv. rostla, poohlédněte se po takové, která je vybavena posuvným zádovým systémem ERGO ADJUSTABLE SYSTEM! Širokou nabídku dívčích a chlapeckých motivů aktovek ergo letos nově doplily motivy Ninji, Hasičů, Koně nebo Veverky. Výhodou těchto aktovek je kromě nízké váhy, například kvalitní magnetické zapínání Fidlock, díky němuž stačí k otevření aktovky pouhé otočení přezky, bez nutnosti manuálního zapínání.

Starší žáky a studenty pak může zaujmout unikátní řada batohů eARTh zaměřená na pomoc naší planetě. Za designem jednotlivých batohů navíc stojí trojice uznávaných street artových umělců, což mladí zajisté ocení. Žhavou novinkou napříč kolekcemi jsou dále produkty, jejichž design se zrodil ze spolupráce se slavným filmovým studiem Warner Bros. Na své si tak přijdou třeba milovníci a milovnice Harryho Pottera či fanoušci Batmana.

Stylové a zároveň praktické doplňky

K mnoha aktovkám a batohům lze navíc dokoupit penál, sáček na obuv, svačinový box, tritanovou láhev na pití, desky na sešity a mnoho dalších školních potřeb ve stejném motivu.

Pěkným a současně praktickým dárkem mohou být také skládací kufříky, které lze během pár vteřin jednoduše složit a rozložit, a to díky jedinečnému a důmyslnému systému patentek. Jsou vhodné k ukládání nejrůznějších školních potřeb, hraček a drobností. Už o prázdninách vám mohou dobře posloužit batohy, sáčky nebo tritanové láhve z inovativního, zdravotně nezávadného materiálu, jež lze využít na výlety. Zejména maminky potom ocení i další praktické doplňky, jako jsou například ochranná dětská zástěra na výtvarku či kapsáře na lavici, které mohou být užitečným pomocníkem pro organizaci školních potřeb.

Pozvolná příprava na pravidelný režim

Určitě neuděláte chybu, budete-li se s dětmi, především těmi nejmenšími, s předstihem bavit o nástupu do školy. Řádně je tak připravíte na to, co přijde. Vhodný je také pozvolný přechod na běžnou denní rutinu, ideálně již koncem prázdnin, aby si dítě zvyklo na nový režim a brzké vstávání. To platí zejména v případě budoucích prvňáčků. Užitečnými pomocníky zkušenějších žáků a studentů pak mohou být praktické školní diáře datované od září do prosince dalšího roku, díky nimž dětem nic neunikne! Najdou v nich rozvrh hodin, taháky na češtinu, angličtinu, matematiku, fyziku, prostor pro vlastní poznámky aj. Čím lepší bude mít školák přehled o tom, co ho kdy čeká, bude jistější, a tím i sebevědomější.

Přejeme úspěšný start nového školního roku!