Politika je služba občanům. Otevřeme radnici, zajistíme rovný přístup a zlepšíme komunikaci s lidmi.

Foto: Mgr. Jaroslav Pelc

Kladno se bohužel v posledních letech, i díky neustálému handrkování dvou politických subjektů, nikam významně neposunulo. V hodnocení žebříčku kvality života v městech s rozšířenou působností Kladno propadlo z 66. místa v roce 2018 na 129. místo v letošním roce. Chybí ucelená koncepce rozvoje města. Některé projekty jsou samozřejmě dobré, bohužel však ojedinělé. Kladno poměrně hodně investuje do sportu, ovšem na ostatní oblasti se zapomíná. A zapomíná se bohužel i na některé okrajové oblasti Kladna. Zeptejte se obyvatel Švermova, Dubí, Dříně, nebo starých Kročehlav, jak jsou spokojeni. Investice nejsou rozdělovány spravedlivě. Kladno celkově působí zanedbaně, úroveň mnoha komunikací a chodníků je hrozivá, chybí dostatek parkovišť, městská zeleň je často neudržovaná. Místo stavění vzdušných zámků je potřeba jednoznačně více investovat do běžného provozu a údržby města, a tuto činnost také důsledně kontrolovat. A údržbu města a nezbytné opravy je také třeba provádět průběžně, ne jen měsíc před volbami.

Jednoznačně zásadním problémem v době ekonomické krize bude financování města. Nečeká nás lehká doba. Vývoj hospodářských ukazatelů v České republice, ale i v ostatních státech ukazuje, že je nezbytné se připravit na mnohem obtížnější situaci, než jakou jsme si byli schopni připustit i v těch nejčernějších představách. Financování musí být jednak udržitelné, ale také transparentní. Do této doby Kladno vstupuje rekordně zadlužené. Obrovským problémem je také kontrola kvality zadaných investic. To je zdrojem velkého plýtvání veřejnými prostředky. V době ekonomické krize musí být rozpočet města sestaven tak, aby byl odolný a pokryl nezbytné potřeby občanů i investice zásadního významu. To jsou investice, bez kterých bude řádný chod města ohrožen nebo podstatně ztížen. Pro nás jsou takovými investicemi zejména nový Sítenský most a čistička odpadních vod. Přísaha také zajistí důslednou kontrolu způsobu zadávání veřejných zakázek a odstranění systému přidělování veřejných financí založený na protekci a konexích. Dále zavedeme funkční kontrolní systém úřadu, který bude spočívat ve zpětném hodnocení efektivity a kvality veřejných projektů, stejně tak i důsledné kontroly a hodnocení žadatelů o dotace.

Radnice se musí jednoznačně více otevřít svým občanům a především s nimi lépe komunikovat. My chápeme politiku jako službu. Radnice je tu pro lidi, ne naopak. Kromě stabilizace rozpočtu města prosadíme i dlouhodobou koncepci investic. Občané Kladna mají také právo podílet se na rozvoji města. Proto znovu zavedeme participativní rozpočet. A samozřejmě dáme město do pucu, ulice, chodníky, zeleň a dostatek parkovacích míst.

Mgr. Jaroslav Pelc

Lídr hnutí Přísaha v Kladně