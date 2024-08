Přístup jen tam, kde to má smysl. Jak funguje Zero Trust

Komerční sdělení

Práce na home office je pro některé profese stále větší samozřejmost. To s sebou ale nese i nové výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Hybridní formy práce mohou vést ke vzniku nových zranitelností a firmy na to adekvátně reagují. Jedním ze způsobů, jak minimalizovat rizika a ochránit IT infrastrukturu je Zero Trust. Tedy princip minimální důvěry. Přečtěte si, co tento model přináší a jak funguje.

Foto: Freepik.com